FINAL DRAMÀTIC per @FTF_OFFICIELLE !!!

GOOOOOL de @Uruguay de penal per mans de Ouahabi i executat per Franco Glez (2n gol).

Gol que classifica a ESLOVÀQUIA i COREA DEL SUR.

Japó eliminada.

Tuníssia queda a expenses del partit Honduras vs França i la puntuació del 3r del GRUP F. pic.twitter.com/UxJ0nvO1Yy