El favorito es Brasil y ese es el punto de partida para el juego de cuartos de final del Mundial Sub-20 femenino. Pero la Selección Colombia se ganó el derecho a soñar. A punta de talento y amor propio, la Selección ganó el grupo B y quiere seguir haciendo historia.

A las 9 de la noche de este sábado, la ilusión colombiana se pone a rodar. ¿Fácil? Nunca. Al frente tiene un rival que, entre el Suramericano y el Mundial, lleva diez partidos sin perder y sin recibir goles, y que solamente ha cedido un empate, en la primera fecha de la Copa del Mundo, contra España (0-0).



Incluso, en ese camino ya le ganó a Colombia, en el clasificatorio en Chile, un 3-0 que fue largo para lo que hizo el equipo dirigido por Carlos Paniagua, al menos en el segundo tiempo.

La mirada optimista de Carlos Paniagua



Paniagua se traza metas altas. “Todos trabajamos para ganar y el mensaje es que ya llegó la hora de ganarle a Brasil, que salgamos sin complejos, con personalidad, que habrá pasajes en que hay que arriesgar para poder ganar, y no solo quedarnos en hablar de lo fuertes que son, sino que Colombia lo que ha mostrado en este mundial y con esta bonita generación hay que salir a ganarles, creo que en Brasil no tienen una Linda Caicedo. Hay que buscar la posibilidad de buscar una final del mundo y, por qué no, soñar con conseguir el título”.

Carlos Paniagua, técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20. Foto: Ezequiel Becerra. AFP



Hay una diferencia a favor de Colombia, cuatro meses después del enfrentamiento en La Serena (Chile): Linda Caicedo no pudo jugar el Suramericano Sub-20 por lesión. Ahora no solo está lista, sino que el mundo del fútbol ya destaca su talento.



El DT, sin embargo, sabe lo que tiene, pero también le exige. “Los grandes campeones del mundo siempre han tenido esos jugadores diferentes. Si hablamos desde el año 86 con Maradona, antes con Kempes, y sucesivamente los que han sobresalido. Tenemos una jugadora espectacular como lo es Linda, que marca diferencia y que las jugadoras se sienten arropadas con ella. Es un poco cargarle la responsabilidad, es una niña de 17 años y queremos que disfrute del juego, que las compañeras la arropen a ella, que ella arrope a las compañeras y que es importante el talento de ella, pero también que trabajen sin balón tanto Gisela como ella, que le colaboren al equipo en esa fase defensiva”, dijo Paniagua.

Linda Caicedo Foto: @FCFSeleccionCol



“Linda es humilde, con los pies en la tierra, sabe para dónde va, y creo que ni ella ni las otras jugadoras van a desaprovechar esta oportunidad de llegar a una semifinal de un campeonato del mundo”, agregó.



Liced Serna, una de las luchadoras del medio campo de Colombia, sabe que esta vez no se pueden repetir los errores del partido en el Suramericano, en el que perdieron 3-0 con dos goles muy similares, con cobro de tiro de esquina al primer palo.



“Tenemos que salir con mentalidad ganadora, tenemos que buscar el partido desde el minuto uno hasta el final. En el Sudamericano quisimos aguantar un poco y eso fue un error, ahora vamos a salir a buscar el partido”, explicó Serna en rueda de prensa.

Paniagua da las claves para revertir la historia



Para Paniagua, el orden y la solidaridad son claves para meterse entre los cuatro mejores del torneo. “Sabemos que al frente hay un gran rival, pero cuando uno aspira y no es conformista pues hay que arriesgar. Tenemos que hacer un gran partido, ojalá sin errores y con gran acierto en la parte de arriba”, explicó.



Faltan 90 minutos para, al menos, igualar lo hecho en 2010, cuando se logró una inédita semifinal. Brasil es el favorito. ¿Pero por qué no soñar?



