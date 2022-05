Luego de lograr la hazaña de clasificar, las jugadoras de la Selección Colombia Sub-20 ya tienen definido su camino en el Mundial de Costa Rica, que se llevará a cabo en agosto de este año.

Las dirigidas por Carlos Paniagua compartirán el grupo B con Alemania, Nueva Zelanda y México. Este es el calendario de los partidos de Colombia.

Miércoles 10 de agosto

Colombia vs. Alemania

Estadio Morera Soto

Hora: 12 p.m.



Sábado 13 de agosto

Colombia vs. México

Estadio Nacional

Hora: 6 p.m.



Martes 16 de agosto

Colombia vs. Nueva Zelanda

Estadio Nacional

Hora: 6 p.m.

