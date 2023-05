La Selección Colombia sub-20 avanza con su preparación para la disputa del Mundial juvenil de Argentina.

La Selección está concentrada por estos días en Cali, antes de lo que será su viaje a suelo argentino para la disputa del torneo. Esta semana se espera que se confirme la nómina definitiva que afrontarña el certamen.

Colombia vs. Gales en amistoso. Foto: Alejandro Matias / Kronos

Y antes de la cita orbital, se confirmó que el equipo tendrá un nuevo partido amistoso en la recta final de preparación para la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA.



Los dirigidos por Héctor Cárdenas se medirán a su similar de Nigeria en territorio argentino, cinco días antes del debut frente a Israel, en partido correspondiente al grupo C.



Colombia se estará desplazando el sur del continente el próximo miércoles 10 de mayo en horas de la noche.

Selección Colombia Sub-20 Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Nuevo amistoso

Colombia Sub 20 vs Nigeria Sub 20

Día: 16 de mayo

Hora: 2:00 p.m. – hora de Colombia

Estadio: Por definir



PABLO ROMERO CON PRENSA DE LA FCF

¡𝗔𝗺𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬!



Partido de preparación de nuestra Selección Colombia con miras a la Copa Mundial de la FIFA.



🆚 Nigeria 🇳🇬

🗓️ Martes 16 de mayo

🕑 2:00 p.m. (hora COL)

🏆 Amistoso Internacional Sub 20

🏆 Amistoso Internacional Sub 20

🏟️ Por definir

