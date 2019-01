Colombia sigue sin gol: empató 0-0 contra Brasil en el Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 sigue con déficit de gol. Después de perder 1-0 contra Venezuela en su estreno, este sábado enfrentó a Brasil, favorito del torneo, y no fue inferior, por el contrario tuvo las mejores oportunidades para quedarse con la victoria, pero no definió. Tienen un solo punto y el lunes enfrentará a Bolivia.

Colombia y Brasil jugaron un primer tiempo de mucho estudio, de mucho orden, de no dar ventajas y de arriesgar poco. Sin embargo, Colombia tuvo el dominio de pelota, sacó a sus laterales y busco constantemente a su atacante Rivaldo Correa. Pero no hubo claridad. De hecho, Correa falló un remate cuando el arquero brasileño regaló la pelota y dejó su arco desprotegido, pero el remate colombiano fue débil.

En esa primera parte Colombia perdió a uno de sus volantes más importantes, Goez, por lesión, y con su salida el equipo perdió dinámica y salida desde la primera línea de mediocampistas.



En el segundo tiempo Colombia tuvo más ambición. Desde los primeros minutos se le vio con más claridad para atacar y con más movilidad de sus atacantes. Los defensores, principalmente Ramos y el lateral Vera aprovecharon sus buenos pelotazos para buscar a Correa, Tolosa y Angulo.



Las emociones del partido llegaron al minuto de empezar esa parte final, cuando Colombia tuvo una doble oportunidad de anotar. Primero, con una jugada sobre la derecha, un centro al área de Sandoval, Correa no engatilló y el defensor Cuesta remató con el arco de frente, pero la pelota pegó en una pierna salvadora de la defensa brasileña y se fue al tiro de esquina. En el cobro, apareció el central Reyes con un fuerte cabezazo que contuvo el portero en la raya, para evitar la caída.



Brasil no fue un rival de constante ataque, contrario a lo que se esperaba. Fue prudente, ya había empatado contra Colombia en dos amistosos (0-0 y 2-2). Sin embargo, metió peligro cada que se decidió a atacar, como en un remate de Emerson que se fue por arriba del travesaño. En el tiempo de descuento el brasileño Jonas estrelló un tiro libre en el travesaño.



Al final, Colombia se conforma con un punto que le sirve, aunque aún no gana en el Suramericano. El lunes debe derrotar a Bolivia, en su tercera presentación.



DEPORTES

.