'Vamos a seguir dándolo todo': Iván Angulo

En el Suramericano Sub-20, en el que a Colombia le faltó mucho gol, Iván Angulo fue el que más la metió: consiguió dos anotaciones. Y ahora, cuando el equipo encontró la contundencia que le faltó en Chile, Angulo dijo presente: marcó el primer gol en el triunfo 2-0 frente a Polonia, en el debut en la Copa del Mundo de la categoría.

"Esperemos que lleguen muchos goles más. Ojalá que estén con nosotros y que vamos a seguir dándolo todo por esta camiseta", dijo Angulo al canal Win Sports. "Estoy muy contento por el gol y por poder ayudar al equipo a conseguir la victoria".



Angulo fue una de las figuras del equipo en su primera presentación en el Mundial. El ahora jugador del Palmeiras, además del gol, aportó en marca y salida.



"Siempre he tenido ese sacrificio, he ayudado en defensa cuando el profe me lo pide y hay que seguir trabajando así", explicó Angulo. "Los jugadores que llegaron son importantes y nos han ayudado a mejorar en lo que estaba faltando. Así conseguimos el resultado", concluyó.



