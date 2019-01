Colombia, favorita para pelear el Sub-20 y para ir al Mundial

Arranca una nueva ilusión para el fútbol juvenil de Colombia. De la mano del técnico Arturo Reyes, la selección Sub-20 disputará desde este jueves contra Venezuela (3:10 p. m.) el campeonato Suramericano de Chile, con grandes expectativas y con el reto de clasificar al mundial de la categoría que se llevará a cabo en Polonia, y al que accederán los cuatro primeros del torneo.

Clasificar al Mundial e incluso pelear el título suramericano son las consignas de este equipo, que llega a Chile como uno de los favoritos por la experiencia que tienen muchos de sus jugadores, además del trabajo del técnico Reyes, quien llegó al cargo en diciembre del 2017 y ha consolidado un equipo con grandes aspiraciones. Ese favoritismo lo admitió el propio entrenador antes del viaje a Chile. “Antes de empezar la competencias me parece que sí (es favorita). En la historia, Colombia ha tenido buenos jugadores, ha hecho buenos suramericanos y esta no puede ser la excepción”, afirmó el entrenador.

Colombia, que tuvo su primer ciclo de entrenamientos en febrero del 2018, llega al Suramericano con antecedentes positivos, como la medalla de bronce lograda en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, y el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que obtuvo con una selección sub-21 que tenía como base a los Sub-20, que finalmente quedaron en el equipo convocado por Reyes para el campeonato en Chile, como Andrés Reyes, Juan Sebastián Palma, Yéiler Goez, Yeison Tolosa, Kevin Mier, Hayen Palacios, José Enamorado, Luis Sandoval y Gustavo Carvajal.



Pero en el equipo, además de esa base, también hay jugadores que ya han tenido importante roce en el fútbol profesional colombiano como el defensa central Carlos Cuesta, del Atlético Nacional, el lateral Johan Carbonero, del Once Caldas, e Iván Angulo, del Envigado. Otros experimentados son Jaime Alvarado, del Hércules español, y el delantero Rivaldo Correa, con paso por Rionegro y el Medellín.



La gran ausencia de Colombia es la de Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández, quien no fue cedido por el Huesca, que argumentó que necesitaba al jugador en esta etapa clave de la liga española. Tampoco está el atacante Luis Sinisterra, quien no fue cedido por el Feyenoord de Holanda. “Siempre se quedan jugadores por fuera. Del exterior hubiésemos querido tener algunos, pero los que están acá tienen mucha capacidad y estamos seguros de que haremos las cosas bien”, dijo Reyes.



En cuanto a los amistosos internacionales, la Selección tuvo fogueo contra Venezuela (derrota 1-0), Uruguay (victoria 2-0) y los dos más recientes contra Brasil, 0-0 y 2-2. Estos últimos partidos, en noviembre del 2018, fueron claves para al cuerpo técnico, en la definición de la nómina que finalmente va al torneo.

El ADN de Reyes

La Selección sub-20 de Reyes no tiene una forma única de juego, pero sí una identidad. Esto quiere decir que el equipo es capaz de variar de un sistema táctico a otro de acuerdo al rival y durante el partido, aunque parte de una base que es el sistema 4-2-3-1. Sin embargo, el ADN de juego es el que mostró Reyes cuando tuvo a su cargo a la selección mayor, en los cuatro amistosos del año pasado. Es decir, un equipo con buen trato de balón, juego elaborado, juego en la zona del rival, propuesta de posesión, con hombres rápidos por las bandas, jugadores talentosos por el medio y delanteros habilidosos y desequilibrantes en el último cuarto de cancha.



Reyes, fiel a su estilo, es ante todo un estudioso de los rivales. Junto a su cuerpo técnico analiza al detalle cada uno de sus adversarios, para detectar falencias y puntos fuertes. En esta caso, Colombia está en el grupo A junto a la local Chile, la siempre favorita Brasil, la Venezuela del DT Rafael Dudamel, que justamente será su primer rival, y Bolivia. El primer objetivo es acceder al hexagonal final para ahí buscar el título.



“Venezuela es un buen rival para empezar. Ellos vienen trabajando año y medio. Sus jugadores ya son profesionales, allá hay norma (de jugador juvenil), así que pueden tener más de 30 partidos como profesionales. No podemos desconocer el trabajo de Rafael Dudamel”, dijo Reyes acerca del equipo que enfrenta hoy y que además cuenta con hombres que fueron subcampeones mundiales en el pasado mundial sub-20.



Alineación probable de Colombia para el debut

Mier; ​Palacios, Cuesta, Reyes, Delgado (Vera); Carvajal, Gómez, Tolosa, Angulo; Correa y Sandoval.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET​