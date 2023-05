La Selección Colombia sub-20 ya tiene sus elegidos para disputar el Mundial juvenil de Argentina, que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio.



El técnico Héctor Cárdenas dio a conocer la lista final de 21 jugadores para participar en el certamen.



Previamente se supo que Jhon Jader Durán quedaba fuera, al no ser cedido por el Aston Villa de Inglaterra.



"Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mi en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen todos son unos guerreros", escribió Durán en sus redes sociales.



Los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores para este certamen, a pesar de ser organizado por la Fifa.

La convocatoria

Colombia vs. Gales en amistoso. Foto: Alejandro Matias / Kronos

Los 21 jugadores viajarán a Buenos Aires – Argentina este 10 de mayo de 2023, y continuarán su preparación hasta el 19 de mayo en territorio argentino.



Posteriormente, el grupo seleccionado seguirá las órdenes del estratega colombiano durante el período oficial de competencia de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Argentina 2023, que se llevará a cabo del 20 de mayo al 11 de junio de 2023.



Los escogidos para la convocatoria son los siguientes:



Arqueros: Juan Castilla, Houston Dynamo FC (USA); Luis Marquines, Nacional, y Alexei Rojas, Arsenal Football Club (ING).



Defensas: Édier Ocampo, Nacional; Devan Tanton, Fulham (ING); Kevin Mantilla, Santa Fe; Julián Palacios, Envigado F.C; Daniel Pedrozo, Real Cartagena; Fernando Álvarez, Pachuca (MEX), y Andrés Salazar, Atlético Nacional.



Volantes: Jhon Vélez, Junior FC; Jhojan Torres, Santa Fe; Gustavo Puerta, 1. FC Núremberg (ALE); Juan Castillo, Fortaleza CEIF; Miguel Monsalve, Medellín; Yasser Asprilla, Watford Football Club (ING); Alexis Castillo Manyoma, Cortuluá Fútbol Club; Óscar Cortés, Millonarios FC, y Daniel Luna, Mallorca (ESP).



Delanteros: Jorge Cabezas, Medellín, y Tomás Ángel, Nacional.



La sub 20 dejará Cali en horas de la mañana de este miércoles y en la tarde partirá desde Bogotá al país anfitrión del torneo mundial.



Grupo de Colombia:

Senegal

Colombia

Japón

Israel





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

