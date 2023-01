El jugador de la Selección Colombia Sub-20 Daniel Luna se retiró de la concentración del equipo nacional para trasladarse hasta España y cumplir compromisos con su nuevo club el Real Mallorca de LaLiga.

El jugador de 19 años debe atender la petición de su nuevo equipo, en donde tendrá que gestionar la documentación de trabajo.



Debido a que el Sudamericano Sub 20 no se juega bajo fecha Fifa y los clubes tienen la potestad de solicitar a sus jugadores en el momento que consideren pertinente, el futbolista debe viajar a cumplir con el requerimiento del club.



La Federación Colombiana de Fútbol, el volante y el equipo español, acordaron su regreso para reincorporarse el próximo 3 de febrero al grupo que es dirigido por el Director Técnico Héctor Cardenas y afrontar los partidos restantes del Hexagonal Final del Conmebol Sub 20.

Cero y van dos

Luna es el segundo jugador de la Selección que se va de la concentración por los mismos motivos.



El primero fue Jhon Jáder Durán, quien se fue días después de copnfirmarse su vinculación con el Aston Villa de la Liga Premier de Inglaterra.



Colombia se medirá este martes con Uruguay en el primer juego del hexagonal del Sub-20 en el estadio El Campín.

