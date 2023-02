La Selección Colombia sub-20 tendrá intensa preparación para la disputa del Mundial juvenil de Indonesia.

Terminado el Sudamericano, en el que el equipo fue tercero, ahora empieza la planificación para la Copa del Mundo.



Por ahora, los jugadores volvieron a sus respectivos clubes para seguir con su competencia, en espera de la próxima convocatoria.

Amistosos internacionales

Selección Colombia celebra gol contra Ecuador.

La Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Sub 20 decidieron iniciar el proceso de preparación para “la amarilla” que estará disputando la Copa Mundial de la FIFA en Indonesia, con dos partidos amistosos en el municipio de San Pedro del Pinatar, perteneciente a la Región de Murcia – España.



Los juegos en donde actuará el equipo que es dirigido por Héctor Cárdenas, se disputarán el 23 y 26 de marzo, respectivamente.



23 de marzo

Colombia Sub 20 vs Gales

Hora: Por definir

Estadio: Pinatar Arena Football Center

Transmisión: Por definir



26 de marzo

Colombia Sub 20 vs Suecia

Hora: Por definir

Estadio: Pinatar Arena Football Center

Transmisión: Por definir



Colombia conocerá los rivales que tendrá en la cita orbital el próximo 31 de marzo, cuando se realice el sorteo de la competencia que se realizará del 20 de mayo al 11 de junio.



PRENSA DE LA FCF

