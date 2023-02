Colombia sub-20: hizo la tarea con equipo plano (Meluk le cuenta)

País agrandado, y más en fútbol. Aquí los hinchas y la generalidad de la prensa (quizás por ser más hincha que prensa) creen que Colombia es potencia suramericana, mundial y universal. Insisto: agrandadísimos.



A la Selección Colombia sub-20 que terminó su participación en el Suramericano de la categoría la critican por no salir campeona siendo local (¡les parece insólito! ¡Eso sí es increíble!) y, de paso, la consideran un equipazo maravilloso de megacracs. Y, pues ni lo uno ni lo otro.

Jorge Cabezas (i) de Colombia patea para anotar un gol. Foto: EFE

El mérito del Mundial y los Juegos

Vayamos por partes. Primero, y por sobre todo, es todo un mérito, todo un logro, toda una misión cumplida el haber clasificado al Mundial de Indonesia y a los Juegos Panamericanos de Chile.



Colombia, con el mismo sistema de competencia quedó eliminada en el 2017, y en los 11 torneos disputados bajo este mismo formato (contando el que terminó ayer) ha quedado eliminado cinco veces. ¡De dónde exigir títulos si es cara o sello!



Colombia en juvenil como en mayores se mueve entre el cuarto y el séptimo lugar de Suramérica. Pedirle títulos de manera tropical, populista y tribunera pues es simplemente eso.



Creer que por decir que “hay que ser campeones” se cambiará la mentalidad y eso hará levantar trofeos pues es sofismo puro, y los sofistas en su retórica llaman mediocridad al realismo: consideran que con repetir deseos, Caballero no pateará chueco. Suena a esa falsedad hechicera de la supuesta ‘ley de la atracción’ llevada al fútbol.

Festejo de gol de la Selección Colombia sub-20.. Foto: EFE

Colombia estaba para pelear el cuarto puesto y la clasificación al Mundial y terminó de tercera y, de ñapa, en los Panamericanos. ¡Buenísimo! Así de claro.

'Equipo plano'

Segundo punto: esta Selección Colombia juvenil, que sí logró lo que cinco de sus antecesoras no pudieron con este mismo sistema de torneo, es un equipo plano, al que no le sobró nada (excepto en el 3-0 sobre Paraguay del hexagonal final) y sin cracs.



Los mejores fueron un buen volante de marca (Puerta), un buen lateral (Ocampo) y un buen central (Mantilla). Sin genios, sin goleadores, sin gambeteadores.



Como la Selección de mayores de Pékerman, esta sub-20 da otra bofetada a quienes llenan sus bocas hablando del presunto “ADN del fútbol colombiano”: va al Mundial apretando tuercas en un taller (¡también vale, claro!) y sin bailar en un teatro. Por eso, para el Mundial se esperan a Yáser Asprilla y Jhon Jader Durán, los cracs que se tienen en la categoría y que andan en Inglaterra.



Colombia no estaba para ser campeona. Estaba para pelear la clasificación y la logró con justicia con un equipo sin cracs y de mucha garra.MELUK LE CUENTA...







GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLecuenta​

