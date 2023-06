Colombia sufrió, su defensa no respondió, y más allá de la lucha, no hubo efectividad. No hubo figura en su derrota contra Italia, 3-1, que la deja afuera del Mundial juvenil de Argentina. No hubo una figura y varios de sus mejores jugadores bajaron el nivel. Así jugaron.



Uno a uno

Luis Marquines: se llevó 3 goles, siempre quedó muy expuesto, sin respaldo. Pudo exigirse más en algunos remates. 4 puntos



Edier Ocampo: lo bloquearon y lo anularon. 4 puntos



Kevin Mantilla: la defensa no respondió, menos por arriba. Recibió amarilla. 4 puntos



Fernando Álvarez: vivió una pesadilla. Cada ataque fue de sufrimiento. 4 puntos



Andrés Salazar: no lo dejaron ni respirar. Falla en el primer gol. 4 puntos

Jhojan Torres: hizo un gol, lo que menos se esperaba de sus tareas. 5 puntos



Gustavo Puerta: luchó y empujó, fue de ida y vuelta. Recibió amarilla. 5 puntos

Yaser Asprilla: sus momentos de magia fueron importantes, aunque esporádicos.

5 puntos



Óscar Cortés: con chispazos para crear alguna oportunidad. Le faltó constancia. 4 puntos



Alexis Manyoma: sin gol, sin espacio, sin puntería. 4 puntos



Tomás Angel: luchó, tuvo un remate en el palo y otro que le sacó el portero. Hizo lo que pudo y no le entró. 6 puntos



Devan Tantón: entró por Ocampo (1 ST). No fue solución. 4 puntos



Daniel Luna: entró por Manyoma (1 ST). No se pudo meter en el partido. 4 puntos



Jorge Cabezas: entró por Torres (23 ST) y no marcó diferencia. Sin calificación



Juan Castilla: entró por Ángel (38 ST). Sin calificación



Miguel Monsalve: entró por Cortés (46 ST). Un gran pase suyo casi termina en gol. Sin calificación



