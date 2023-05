Otra vez, el portero Luis Marquines fue el jugador más destacado de la Selección Colombia en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial sub-20, contra Senegal. El 1-1 dejó al equipo de Héctor Cárdenas en el primer lugar del grupo C del torneo, que se juega en Argentina.

Aparte de Marquines, hubo otros rendimientos individuales destacados, como los del lateral Andrés Salazar y del atacante Óscar Cortés, autor del tanto del empate.

Así fue la actuación de los jugadores de Colombia en el último partido de la fase de grupos:



Luis Marquines: otra vez respondió cuando lo exigieron. 7 puntos.



Devan Tanton: no tuvo mucha salida y supo soportar en la defensa. 6 puntos.



Kevin Mantilla: un grave error suyo le costó el gol a Colombia. 4 puntos.



Daniel Pedrozo: buen partido en reemplazo de Fernando Álvarez. 7 puntos.



Andrés Salazar: muy bien en salida, apoyando a los atacantes. 7 puntos.

Facebook Twitter Linkedin

Números de Andrés Salazar contra Senegal Foto: Sofascore

Gustavo Puerta: no brilló como en partidos anteriores. Lo sacaron para cuidarlo de la amarilla. 5 puntos.



Jhojan Torres: no anda bien. Flojo en marca, da muchos espacios. 5 puntos.



Alexis Castillo Manyoma: se perdió un gol en el segundo tiempo, pero cumplió. 6 puntos.



Daniel Luna: otro partido flojo, sin peso. 5 puntos.



Óscar Cortés: no era su mejor partido, pero el golazo que marcó le eleva el puntaje. 7 puntos.

Facebook Twitter Linkedin

Números de Óscar Cortés contra Senegal Foto: Sofascore

Tomás Ángel: mal en la definición. Se perdió dos goles. 5 puntos.

Los cambios de Héctor Cárdenas en el segundo tiempo



Jhon Vélez: reemplazó a Puerta (12 ST), Entró enchufado y participó en la jugada del gol. 7 puntos.



Jorge Cabezas: entró por Torres (31 ST). No apareció mucho. Sin calificación.



Juan Castilla: sustituyó a Manyoma (31 ST). Metió el pase del gol de Cortés. Sin calificación.



Miguel Monsalve: entró por Ángel (43 ST). No entró mucho en juego. Sin calificación.



DEPORTES

Más noticias de Deportes