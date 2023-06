La Selección Colombia Sub-20 alcanzó a entusiasmar en el Mundial juvenil y a despertar cierto interés; algunos partidos, como la victoria en octavos contra Eslovaquía 5-1, irradiaron un juego demoledor; y algunos jugadores dejaron una imagen prometedora que hace pensar que más que presente, lo que hay en este equipo es un gran futuro. Pero esta Selección dejó la sensación de que estaba para llegar más lejos. Tenía cómo, por eso el sabor amargo.



(Le puede interesar: Selección Colombia bajó su nivel y se fue del Mundial: así jugaron uno a uno)

La conclusión es que el DT Héctor Cárdenas tenía jugadores para pensar en algo más. En un Mundial que no ha tenido una selección muy superior a las demás, Colombia tenía un equipo interesante. Buenas individualidades y, por momentos, buen desempeño colectivo. Por eso sus ambiciones.

Lo bueno y lo malo

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia Sub-20 Foto: Cristian Álvarez

Cárdenas ensambló un equipo que resultó competitivo, que tuvo algunos picos altos, menos contra Italia, cuando todo salió mal. El DT terminó encontrando un equipo base y le dio continuidad, integrando a Tomás Ángel, al que no llevó al Sudamericano, y ese fue un acierto –hizo 3 goles–. Y tuvo la suerte de contar con individualidades como Yaser Asprilla, que, aunque intermitente, mostró su capacidad; también Óscar Cortés, que fue el goleador del equipo con 4 tantos; Luis Marquines, atajador fenomenal, y el lateral Andrés Salazar.



Pero fue un equipo que contra un rival de peso, como Italia, se confundió. Se le olvidó el libreto: los laterales no pudieron ni respirar, la defensa, que permitió 7 goles en el torneo, flaqueó, el juego aéreo fue una bomba a la que todos le huían, las individualidades desaparecieron y el colectivo naufragó.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia vs. Italia Foto: Cristian Álvarez

En general, se ratificó que faltó un gran goleador, porque Jader Durán no fue prestado; lo significativo fue que Cortés se pusiera ese traje, pero en el partido definitivo no brilló, ni él ni nadie: faltó Durán...



Otro pecado de esta selección fue su dificultad para poner condiciones desde el comienzo, y por eso terminó sufriendo en los primeros tiempos: empezó perdiendo sus tres partidos del grupo, y eso no es normal. Pero, así mismo, el equipo mostró rebeldía y carácter.



Colombia, dijo el propio Cárdenas, tenía el objetivo de llegar a la final. Y tal como avanza el torneo, no parecía una idea descabellada. Por eso la eliminación en cuartos deja un sabor amargo, un gesto aburrido. No hubo equipo para la hazaña; lo que hay es futuro...





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes