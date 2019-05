Arturo Reyes hace un mea culpa y ya piensa en Tahití

Aunque el DT de la Selección Colombia Sub-20, Arturo Reyes, reconoció que el partido contra Senegal no fue bueno, está confiado en que tiene con qué conseguir la clasificación a la segunda fase de la Copa del Mundo de Polonia.

“Les dijimos a los jugadores que tenemos que enfocarnos en la recuperación y poderlos tener disponibles a todos para el juego contra Tahití; que no somos el mejor equipo del Mundial, pero tampoco el peor y tenemos que crecer en el próximo partido después del aprendizaje que nos deja esta derrota”, declaró Reyes.



Reyes cree que la paciencia y confiar en lo que se tiene son las claves para mantenerse en competencia en esta Copa del Mundo.



“Debemos mantenernos fieles a nuestra idea de juego y de acuerdo a como se vaya dando el partido miraremos qué posibilidades iremos teniendo. Lo claro es que no podemos llenarnos de ansiedad ante un rival que ya vimos ante Senegal y mantuvo un orden táctico y necesitamos tranquilidad a la hora de enfrentar ese juego, porque son partidos que si no defines rápido se complican”, señaló.



El DT también reconoció las virtudes del rival: “Normalmente somos un equipo que apuesta a jugar al ataque, pero encontramos un rival muy bien posicionado y no podíamos hallar la manera de ser profundos y tuvimos muy pocas ocasiones de gol”.



DEPORTES