Mientras Colombia aún festeja su crecimiento en el fútbol femenino y la clasificación a la primera final de una Selección nacional en cualquier categoría, España se alista para seguir mostrando sus progresos en esta disciplina, en la que va en camino a convertirse en la gran potencia mundial.

Este domingo, las dirigidas por Carlos Paniagua enfrentarán por el título al mismo equipo contra el que debutaron en el torneo, con una derrota (1-0, con gol de Jone Amezaga, en el minuto 85). Y la meta es tratar de evitar que las españolas hagan una moñona en los mundiales juveniles este año.



Ya España ganó el Mundial Sub-17 hace cuatro años, en Uruguay, derrotando en la final a México, y también se quedó con la corona Sub-20 este año en Costa Rica, con victoria contra Japón. Y no hay que olvidar que la más reciente ganadora, tanto del Balón de Oro femenino como de The Best, es una española, Alexia Putellas.

Las claves del juego de España para llegar a la final



¿Qué está haciendo esta Selección de España para aspirar a una nueva corona Mundial sub-17? Hay dos claves, aparte de lo táctico y lo futbolístico, que ayudan a marcar diferencia.



Lo primero es la preparación física. Es un equipo que tiene una exigencia altísima, y en eso tiene mucho que ver su técnico, Eugenio ‘Kenio’ Gonzalo, de 46 años, quien se hizo cargo de esta prejuvenil luego de haber sido preparador físico de la Selección de mayores de España. Eso se notó en el primer enfrentamiento contra Colombia, cuando las europeas terminaron mejor.

España vs. Colombia Foto: Federación Colombiana de Fútbol



El segundo factor diferencial de España es que tiene un nivel de concentración altísimo, que le ha permitido, en esta Copa del Mundo, resolver tres de sus partidos en los minutos finales. Ya Colombia fue una de sus víctimas, en el debut. También lo sufrió Japón, que ganaba 1-0 hasta el minuto 87 y terminó perdiendo 2-1 con un doblete de Vicky López (el segundo, a los 90+3), y también Alemania en semifinales, con un tanto de Lucía Corrales en el minuto 90. Ese partido fue la revancha tras haber perdido la final del Europeo Sub-17 contra el mismo rival, en lanzamientos desde el punto penalti.



“Llevamos muchos días ya juntos desde el 2 de octubre, toda la expedición, y llegar hasta este punto es muy positivo”, declaró Gonzalo a la cadena Ser. “Este grupo de jugadoras ya tiene experiencia en finales, pero nunca han jugado la final de un Mundial y es inevitable que estén nerviosas”, agregó.



Gonzalo juega con un 4-3-3 en el que el juego por las bandas es fundamental, con la salida de las laterales, Sara Ortega (una de las figuras del equipo, reconvertida a lateral tras jugar como extremo en el Athlétic de Bilbao) y Judit Pujols, más la labor de Jone Amezaga y Paula Partido partiendo de los extremos y haciendo diagonales hacia adentro para llegar a posición de gol.



“Para nada me esperaba todo esto, para nada me esperaba sobre todo estar aquí en la India jugando un Mundial. Estoy supercontenta, declaró Ortega a Europa Press.



Pero en ese squema también es clave Vicky López, una de las jugadoras de menor edad de este equipo. Hija de padre español y madre nigeriana, tiene apenas 16 años, pero ya es una de las joyas del fútbol femenino español hacia el futuro: Barcelona la fichó a mediados de este año, tras anotar 14 goles en 20 partidos con el equipo B del Madrid CFF.



“Somos una familia y se ve en el campo. Hemos luchado hasta el final porque no hay que dejar de creer”, dijo López tras anotarle los dos goles a Japón.



¿Tiene algún punto débil esta selección? Hay que ir a su segunda presentación en este Mundial: tras ganarle a Colombia, España perdió 2-1 contra México. Ese día, las rivales le hicieron presión alta y luego, cuando las atacaban, les ganaron la espalda. Será una final muy exigente.



