La Selección Colombia femenina ya está en cuartos de final del Mundial sub-17 y no está conforme, no se ha saciado, tiene mucha más hambre, tiene una mentalidad arrolladora, tiene ambición, tiene sueños, y aunque hay cansancio acumulado y evidente en los cuerpos extenuados, el equipo aún tiene fuerzas para dar nuevas batallas, como la que viene, el sábado contra Tanzania, en los cuartos de final.

Ya lo que hizo Colombia es histórico. Por primera vez una selección femenina sub-17 llega a estas instancias en una Copa del Mundo, y eso es grande, heroico, y además avanzó en el primer lugar del grupo, con 6 puntos, y eso también es meritorio, pero no es suficiente, no para este equipo corajudo que hace del fútbol una mezcla de danza y lucha, que juega con alegría y optimismo. Esta Colombia no conoce barreras.



Un equipo impredecible

Selección subb.17.. Foto: FCF

En su primera ronda dejó evidencias, como que es un equipo que sabe afrontar los retos más adversos, como plantarle cara a España, pese a la derrota; como superar ese traspié inicial y levantarse para expresar su mejor fútbol contra China, y vencerla, y como sacar toda su eficacia para resolver un partido empantanado, difícil y recio, contra México, y ganarle 2-1.



Esta Colombia emociona por eso, porque es impredecible, porque es un equipo lleno de talento, capaz de sacar una floritura cuando el partido más lo reclama. O si no que lo diga Juana Ortegón, que ayer se inventó un golazo cuando menos probable parecía, como tampoco era probable que encontrara ese ángulo de tiro y que sacara semejante remate por encima de la portera.



“Ni me lo creo”, dijo al final del partido, como incrédula de lo que su pierna había creado.



Luego, con toda certeza, afirmó: “Somos guerreras, valientes, no le tememos a nada, somos un grupo y corremos como nunca, sudamos como nunca, amamos representar a nuestro país”, dijo, y parecía que sus propias palabras llevaban el sudor que sus cuerpos prometen en cada juego.



O que lo diga Linda Caicedo, que ya es un sello certificado de este equipo, una crac en potencia a la que todos miran, con curiosidad, como quien va a un acto de magia a ver qué truco nuevo sale del sombrero.



Ayer, cuando más la anularon, cuando las mexicanas le vigilaban hasta el pensamiento, sacó su truco escondido para aprovechar un instante de zozobra rival y sorprenderlas, a todas, y golazo.



Linda mira a Tanzania

Linda Caicedo. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Linda lleva 3 tantos en la Copa del Mundo de la India, así que sus goles y su juego hablan por ella, aunque ella también habla, y habla duro: “Partido jodido, era correr y meter, salimos a ganar, se nos da y seguimos en este lindo mundial... Estamos todas reventadas, pero con la alegría que nos da poder ganar, queda recuperarnos y pensar en cuartos”, dijo ayer, aún fatigada tras su maratónico partido, en declaraciones a Win Sports.



Linda dice que están reventadas y no es para menos, la exigencia de estos tres partidos ha sido total. Ha habido bajas, lesiones, fatigas, sustos, como el que se llevó la propia Linda tras el primer partido. Ahora tendrán unos días para recuperar las energías, tomar nuevos alientos, refrescar la mente y los músculos, preparar los nuevos trucos, los tácticos y los que solo se gestan en la cabeza Linda, esta jugadora genial, para salir el sábado a buscar el cupo a la semifinal.



Tanzania no es potencia, pero en este mundial, y sobre todo en esta categoría, nadie gana de nombre ni de rótulos. Tanzania, equipo africano, físico, atlético, fuerte, como manda su estirpe, clasificó segunda del grupo D, detrás de Japón, con el que perdió 4-0 en la primera jornada. Tanzania se repuso y ganó el partido clave contra Francia, eso le dio medio boleto a cuartos de final, ayer empató con Canadá, 1-1 para certificar su clasificación. Ahora será el adversario de Colombia.



La Selección Colombia está motivada, celebra a ritmo de cumbia esta clasificación a cuartos, sus 6 puntos son la demostración tangible de su lucha guerrera.



El sábado saldrán en caballeriza, bandera tricolor en la mano, para ir por otra victoria, la que las lleve a la semifinal. El técnico ya lo anunció con vehemencia: “No nos vamos a conformar, ¡vamos a salir por más!”.

Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

