Stefan Medina está de regreso en la Selección Colombia, tras perderse la fecha doble de noviembre por lesión. El lateral del Monterrey de México está listo para volver a darle la mano al equipo en dos partidos cruciales, contra Perú y Argentina, en busca del cupo al Mundial de Catar 2022. Estas fueron sus declaraciones en conferencia de prensa.

Como evitar la ansiedad. "Somos conscientes de no generar esa ansiedad durante el partido y de esta manera permitir que nuestro fútbol fluya y podamos conseguir los tres puntos. Hay jugadores de mucha calidad y vamos a estar a la altura de las circunstancias".



Qué les dejaron los partidos anteriores contra Perú. "Perú es un rival que le gusta tener la posesión del balón, tiene buenos jugadores. Vamos a plantear ese partido tratando de recuperar rápido la pelota y hacer nuestro juego, que sea un partido de gran calidad para nuestro juego y que nos dé la oportunidad de sumar tres puntos cruciales. Debemos confiar en nuestro trabajo, en nuestro equipo, y con todas las ganar de lograr el objetivo".



Qué le está faltando al equipo. "Más que lo que está faltando, es concretar las oportunidades, tener esa confianza de parte de todos nosotros, que el jugador que llegue a esa posición y la certeza de que va a concretar, no llenarnos de ansiedad, hacer el partido con inteligencia, la capacidad de sobreponerse a todo y enfrentar el partido con responsabilidad para lograr el objetivo, llenarnos de confianza y seguridad y confiar en el talento que tenemos".



Qué cuentas hacen en la fecha doble. "Llegamos con la convicción de que hay que sacar los seis puntos. No es fácil pero confiamos en el grupo que tenemos, en la capacidad de las personas que están aquí. Vamos a pensar primero en el partido del viernes, que es el más importante que vamos a tener, para luego buscar en el segundo, ojalá con los tres puntos amarrados, esa seguridad para enfrentar lo que viene".



Qué le llama la atención de Perú. "Tienen jugadores importantes que juegan en ligas de elite. Me llama la atención la capacidad que tienen con la pelota, arriba tienen jugadores con experiencia y velocidad y van a sacar el máximo provecho de sus virtudes. Debemos enfocarnos en nuestro trabajo y atacar sus falencias y ojalá mostrar esa capacidad que tenemos".



La tranquilidad para enfrentar el partido. "Tener confianza en lo que somos, en el trabajo que hacemos, en la disciplina en el campo, eso es lo que nos va a ayudar a sacar los resultados. Somos conscientes de la linda oportunidad que tenemos, mostrar las capacidades para lograr el objetivo".



Medina confía en el apoyo de los hinchas

Mensaje para la hinchada. "Que sigan confiando en lo que es la Selección, que nos sigan apoyando, va a ser importante que la gente disfrute en familia y nosotros en el campo contagiarlos de esa energía para lograr la clasificación. Ojalá sea de gran beneficio para todos y que podamos disfrutarlo de gran manera".



Qué se puede hacer con la pelota quieta. "Vamos a trabajar con el equipo completo y eso es muy importante, vamos a entrar a fondo en la planificación del partido. La pelota quieta es fundamental por la capacidad de los jugadores, confiar en el trabajo previo y que tengamos esa consciencia y que seamos conscientes de lo que somos y lo que tenemos".



