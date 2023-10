Selección Colombia, sin media titular: no es un detalle menor... (Meluk le cuenta)

Si la Selección Colombia pasó trabajos con toda su titular para derrotar 1-0 a Venezuela, en Barranquilla, y empatar 0-0 contra Chile, en Santiago, en el comienzo de la eliminatoria del Mundial de 2026, pues las sombras de la incertidumbre oscurecen los próximos duelos contra Uruguay, del jueves en Barranquilla, y Ecuador, del martes 17, en Quito.



(Le puede interesar: Goles y lesiones: balance de los colombianos en el exterior el fin de semana)

La lógica es simple: no están varios de los hombres del primer anillo de confianza del técnico Néstor Lorenzo, y Uruguay y Ecuador son selecciones más fuertes en individualidades y juego de conjunto que Chile y Venezuela. Se junta el hambre con las ganas de comer...



El sistema defensivo base no está y no es un asunto menor, a pesar de que no fue impenetrable y se salvó de goles de la débil Venezuela y la Chile envejecida.

Tres de los cuatro defensas no jugarán. Ni Daniel Muñoz, el lateral derecho; ni Yerry Mina y Jhon Lucumí, los centrales. Y al aparato defensivo le faltará, además, Jefferson Lerma, el volante de marca que fue el de mejor rendimiento general. Grave. Media titular, de baja.

Facebook Twitter Linkedin

Convocatoria de Néstor Lorenzo Foto: FCF / EFE

Los primeros suplentes Santiago Arias, Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta son los obvios llamados a jugar. Para el puesto de Lerma están Kevin Castaño y Wílmar Barrios. De los dos, Castaño ha sido más veces titular y ha jugado más minutos con Lorenzo.



Y suplente es suplente. A Colombia le toca remendar su formación. Insisto: ese no es un detalle menor, y menos contra Uruguay y Ecuador. Ese cuento de que en un equipo de fútbol todos son titulares, pero que solo pueden jugar 11, es simple y vulgar demagogia. Carreta.



Y hay que añadir la baja de Juan Guillermo Cuadrado, que dizque no podía venir porque el Inter de Milán, su equipo, lo iba a terminar de recuperar de sus dolencias... ¡y lo puso a jugar el sábado! ¿Entonces, cómo es la vuelta? Para jugar allá ya está listo, pero para jugar acá necesita recuperarse... ¡Lindo!

(Lea también: Selección Colombia: nuevos detalles de la que sería la nueva camiseta)



Esa es una de las preguntas que debe resolver el técnico Lorenzo, como la de llamar como reemplazo de Diego Valoyes, un puntero, un extremo, que también se lesionó, al ‘9’ de Millonarios, Leonardo Castro. Un extremo, pues es un extremo, y un centrodelantero, pues es un centrodelantero...

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia y Néstor Lorenzo Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

A propósito, un paréntesis: ojalá las preguntas las conteste Lorenzo y no su asistente, Amaranto Perea, el que ahora dizque “habla por rotación”. ¡Otro invento made in Colombia! ¡Plop! ¿Qué tal y nos hable acá Diego Reyes (¡me tocó ‘googlearlo’!) y no Bielsa? Fatal. ¡Regenios!



Vuelvo al tema de la convocatoria de Castro. Primero, el nivel de la Liga local es menor, afirmación que es fácilmente comprobable, es evidente. Los equipos de la Liga, por ejemplo, tienen un reciente pasado general horripilante en Libertadores y Suramericana. De los equipos de acá solo da para llamar a la Selección porteros suplentes y eso porque no hay más con nivel mediano afuera.



Sí Marco Pérez y Dayro Moreno, que llevan diez goles en la Liga cada uno, no tienen la talla –es la verdad, y perdonen la franqueza–, pues Castro, que apenas tiene dos, menos, así lleve cuatro en la Copa Colombia.



Los que piden jugadores de la Liga local son populistas, demagogos que se miran el ombligo. Me acordé del ‘Profe’ Jorge Luis Pinto pidiendo a Mackalister Silva para la Selección. Ojo: cuando él fue el DT de Colombia puso a Portocarrero y a Moreno, y no a Iván Ramiro Córdoba y Mario Yepes. La historia de cómo nos fue está más que escrita. Punto.



Pero no gasto más tinta y papel en suplentes de suplentes. La más posible titular contra Uruguay debe ser con Vargas; Arias, Dávinson, Cuesta y Machado; Cataño (o Barrios), Uribe y Carrascal; Arias, Borré y Díaz. De la mitad para atrás, van cinco suplentes. Es lo que hay.



MELUK LE CUENTA



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes