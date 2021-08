Pelea entre ligas de Europa y Fifa afecta la base de Colombia

Si el panorama de la pandemia en marzo obligó a aplazar las fechas 5 y 6 de la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022, ahora el tema, con una fecha triple programada para septiembre, parece ser difícil otra vez. La gran mayoría de las selecciones, entre ellas Colombia, se verían afectadas por un pulso entre los clubes de las tres ligas más importantes de Europa y la Fifa.



A los anuncios que hicieron el martes Inglaterra y España se sumó ahora Italia. La Serie A emitió un comunicado en el que deja en manos de sus equipos la decisión de prestar a los jugadores, en medio de las restricciones para combatir el covid-19.



“(La Serie A) apoyará en toda circunstancia la decisión de los clubes de no liberar a los jugadores convocados por sus equipos nacionales para jugar en países para los cuales el regreso a Italia conlleve una cuarentena”, dijo la liga italiana ayer en un comunicado.

“La decisión de la Fifa de no extender las excepciones a las convocatorias para los países en los que existe una obligación de cuarentena al regreso y las diversas limitaciones ligadas a la propagación de la pandemia conllevarían un perjuicio competitivo para los equipos que permitan a sus jugadores viajar a esos países”, agregó la nota emitida por la Serie A.

Lo de España no afecta por ahora a la Selección, pues no hay ningún convocado de esa liga. Pero si ya lo de Inglaterra le complicaba el panorama a Reinaldo Rueda, el técnico de Colombia, pues, la decisión de los italiano ahora lo pone en aprietos.

Si se ratifica lo de la Premier League, Rueda tendrá que buscarles reemplazos a Dávinson Sánchez, del Tottenham, y a Yerry Mina, del Everton, que son sus dos zagueros centrales titulares, aunque el DT hizo pruebas con otros jugadores durante la Copa América, como Óscar Murillo, pero siempre en lugar de Sánchez.

Y lo de Italia le sacaría otras tres piezas importantes: el portero David Ospina (Nápoles), el mediocampista Juan Guillermo Cuadrado (Juventus) y el atacante Luis Fernando Muriel. Duván Zapata, compañero de este último en el Atalanta, ya era baja por lesión.

Entre los cinco jugadores que perdería Rueda por el pulso entre el fútbol europeo y la Fifa suman 332 apariciones internacionales: 113 de Ospina, 101 de Cuadrado, 42 de Muriel, 41 de Sánchez y 35 de Mina. Y pierde buena parte de su equipo base, que ya venía trabajando en la Copa América. Así que ahora todo dependerá de la diplomacia.

Qué dice la Fifa.



Gianni Infantino, el presidente de la Fifa, tiene claro que el problema es grave y que le toca manejarlo con cuidado, pero con firmeza. Ayer emitió un comunicado sobre el tema.

“Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta”, escribió.



“En relación con la cuestión de los periodos de cuarentena que deben cumplir los jugadores que vuelvan a Inglaterra desde países de la ‘lista roja’, he contactado por escrito con el primer ministro, Boris Johnson, para solicitar, en especial, que no se les prive de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la Fifa, lo cual constituye uno de los mayores honores para un futbolista profesional”, agregó.



Por lo pronto, Infantino apunta a niveles presidenciales para buscar soluciones. “He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la Euro 2020”, agregó el dirigente.





DEPORTES CON AGENCIAS

