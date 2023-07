Sigue la controversia por el partido amistoso que no se pudo terminar el viernes entre Colombia e irlanda, en la preparación de ambas selecciones para el Mundial femenino que arranca el 20 de julio.



(Le puede interesar: Colombia vs. Irlanda: impactantes detalles del escándalo en el que terminó el amistoso)

El partido solo se jugó durante 23 minutos luego de que hubiera una acción en la que resultó lesionada la centrocampista Denise O'Sullivan, figura del equipo europeo y jugadora del Brighton & Hove.



Las irlandesas se retiraron del juego alegando juego "extremadamente brusco". La polémica no paró ahí. Colombia se defendió y desde la Federación de Fútbol dijeron que cumplieron con el juego limpio.



Pero luego la jugadora Daniela Caracas hizo comentarios ofensivos hacia sus rivales, a las que trato de "nenas".



La prensa irlandesa reveló los detalles del tenso ambiente que habría obligado a la suspensión del compromiso.



Los colombianos, funcionarios y deportistas, aparecen como los grandes señalados en los medios europeos.



Según comenta el periodista irlandés Gavin Cummiskey, quien está en Brisbane y publicó hoy una entrevista con la estrella del equipo europeo, Denise O’Sullivan, el caos habría empezado antes de que rodara la pelota.

​

Conforme relata el reportero, de 'The Irish Times', "los medios irlandeses no vieron el partido ya que fueron anulados por la federación colombiana. El estado de ánimo general antes del partido era irritable, con acalorados intercambios entre los funcionarios irlandeses y colombianos antes de que llegaran los equipos, ya que los únicos espectadores permitidos en el campo eran los niños locales y el esposo de la entrenadora de Irlanda, el ex entrenador de las mujeres holandesas Bert van Lingen".



Antes de la atención médica, revela el periodista presente en Australia, le habían sacado dos tarjetas amarillas a las jugadoras colombianas, cuya identidad aún se desconoce.



La exjugadora colombiana y hoy comentarista Nicole Regnier aseguró en 'ESPN' que la falta contra O'Sullivan la cometió Lorena Bedoya. Además, dijo Regnier, el entrenador colombiano, Nelson Abadía, habría sido quien decidió que sus jugadoras se retiraran, ante la insistencia de las irlandesas de que el partido no siguiera.

El video de la verdad

¿Realmente qué originó tanta polémica? En redes sociales circula el video que muestra la acción exacta de la controversia.



Es una jugada en un balón dividido en el que la jugadora O'Sullivan recibe el golpe en su pierna izquierda.



Esa acción, que finalmente se ve en video, ya que el partido fue a puerta cerrada, fue la que originó la queja de Irlanda y el posterior retiro.

ATENCIÓN 🚨 🚨 🚨

Esta fue la jugada que motivó el retiro de Irlanda y los reclamos… Es falta, sí, pero una acción de juego NORMAL. Ahí no hay nada tan grave como para el problema que armaron las europeas…



Uds qué opinan???@pilarvelasquezv @PauFresneda @saritacas… pic.twitter.com/k7HbXju8hH — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) July 16, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes