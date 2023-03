Se está volviendo habitual y ya parece una sentencia de análisis el que la Selección Colombia, esta, la de Néstor Lorenzo, se crezca o reaccione en los segundos tiempos.

Contra Corea fue evidente. El equipo perdía 2-0, daba ventajas, no reaccionaba, y necesitó de la entrada al vestuario para regresar a la cancha con otra disposición anímica y futbolística.



Los goles de James y Carrascal le permitieron empatar el partido que se perdía por un flojo primer tiempo en el que el equipo lució desconectado.

El equipo de los segundos tiempo

James celebra contra Corea. Foto: EFE

No es la primera vez que Colombia marca diferencia en las partes complementarias de sus partidos en la era Lorenzo.



Bajo su mando se han disputado cinco juegos de preparación, y no solo marcha invicto, sino que los goles no han escaseado.



Colombia lleva en este nuevo proceso 11 goles anotados en cinco partidos. Solo un juego terminó sin anotaciones y fue el 0-0 contra Estados Unidos.



La constante en estas anotaciones es la supremacía en los segundos tiempo. Pues de los 11 tantos, 9 fueron en los periodos complementarios. Lo que demuestra que el equipo de Lorenzo suele tener mejor remate que inicio de sus juegos. O por lo menos, así es más efectivo.

El primer juego fue una victoria contundente contra Guatemala, 4-1. En ese juego, 3 tantos fueron en la parte final, los de Sinisterra, Borré y Asprilla.

Luis Sinisterra. Foto: AFP

El segundo partido fue victoria contra México 3-2. Colombia empezó perdiendo y reacciono en la parte final con dos goles de Sinisterra y uno de Barrios.



A Paraguay se le ganó 2-0. En ese partido, el primer gol fue la parte inicial, de Dávinson Sánchez, y el segundo en la parte complementaria, a través de Falcao García.

Radamel Falcao García Foto: Andrés Kudacki. AFP

Y ahora, la reacción vino por cuenta de James y Carrascal para rescatar un partido que se perdía de mala manera contra Corea.



De los 5 partidos jugados, Colombia comenzó perdiendo en dos, contra México y Corea, y el equipo se pudo reponer a esos golpes iniciales.

Ahora, si el equipo es efectivo en las segundas partes para anotar, también lo es para defender. De los 5 goles que le han anotado, solo uno fue en parte complementaria, el de Guatemala al minuto 90.

Los goleadores

La Colombia de Lorenzo aún no tiene un goleador consolidado, pues los goles s ehan repartido, aunque el mejor de momento es Luis Sinisterra, que no está en esta convocatoria para la gira por Asia.



Luis Sinisterra 3

James Rodríguez 2

Rafael Santos Borré 1

Falcao García 1

Jorge Carrascal 1

Yáser Asprilla 1

Dávinson 1

Wílmar Barrios 1





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

