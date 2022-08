La Fifa publicó este jueves una actualización de su clasificación mundial de selecciones masculinas de fútbol, en la que apenas hay cambios con respecto a la anterior actualización de junio, tras un verano protagonizado por el fútbol femenino a nivel internacional, en el que se han disputado igualmente 58 partidos de selecciones masculinas, especialmente en África y Asia.

Dentro del top 20 no se ha dado ningún cambio: España sigue manteniendo el sexto puesto y Brasil sigue liderando la tabla, con Bélgica, Argentina, Francia e Inglaterra por detrás, en ese orden, e Italia (que no disputará el mundial), Países Bajos, Portugal y Dinamarca tras el combinado dirigido por Luis Enrique, completando las diez primeras posiciones.



Cortas diferencias

Mauritania (107ª) y Botsuana (146ª) son las selecciones que más puestos han ganado, con 3 cada una, aunque solo Irán (22ª) y la anfitriona mundialista Catar (48ª) han sido capaces de subir un puesto dentro de las 50 mejores clasificadas.



Mozambique (116ª), Angola (120ª) y Bermudas (168ª) también destacan tras ganar dos posiciones cada una, a la espera de los cambios que puedan acontecer a raíz de los compromisos que cada selección deberá afrontar el próximo septiembre, mes repleto de citas en el fútbol internacional.



La Fifa publicará el 6 de octubre una nueva actualización del ránking, una vez celebrados los encuentros de septiembre, en los que España finalizará la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA frente a Suiza, en casa, y Portugal, a domicilio, buscando retener el liderato de su grupo.



Colombia, por su parte, es 16 y cada vez se aleja más de los 10 primeros y por su futuro, pues bajara más.



Nerymar Foto: AFP



EFE