La Selección Colombia tendrá que enfrentar Venezuela en la última fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar, en la jornada en la que definirá si logra a clasificación, dependiendo de lo que pase en la penúltima fecha contra Bolivia.

A pocos días del juego contra los venezolanos, que será el 29 de marzo, se pronunció uno de los referentes del equipo que dirige José Pékerman.

Rondón piensa en Colombia



El delantero Salomón Rondón, en diálogo con el programa de Fútbol Total de Directv Sports, habló sobre ese partido, que para èl es especial."Entre Uruguay, Colombia y Perú, no quiero que vaya ninguno. Jugaremos contra Colombia en Puerto Ordaz y considero que el derbi para mi es Colombia. Quien la puede tener más accesible puede ser Perú", aseguró el delantero del Everton.



Rondón analizó el presente de Colombia: "Está todo en orden para que Venezuela le gane a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias. Hay que atacarlo por todo lado", dijo.

Finalmente, sobre el reencuentro de Pékerman con Colombia, Rondón comentó: "De este partido no hemos hablado, pero yo le digo Profe, este partido es intocable. Lo he vivido en muchas ocasiones y es un partido especial. No esperaba nunca que Colombia estuviera en esta situación, es una de las generaciones más buenas que he visto en todas sus líneas y es difícil verlos así".



