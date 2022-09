Los delanteros Luis Díaz, Radamel Falcao García y el volante James Rodríguez encabezan la primera convocatoria del seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, para los partidos amistosos contra Guatemala y México que se disputarán en Estados Unidos el 24 y 27 de este mes

"James le ha dado mucho al fútbol colombiano. Hablamos y lo noté con ganas de estar y brindarse de lleno a la selección. Me convenció. En el inicio de un proceso es importante tener jugadores con ese compromiso y esas ganas", dijo Lorenzo este jueves en una rueda de prensa al explicar el regreso de Rodríguez.



Justamente hoy el club griego Olympiacos hizo oficial la contratación de Rodríguez, de 31 años, tras dejar el Al Rayyan, de Catar, al que llegó en el 2021 procedente del Everton inglés.



Al referirse a Falcao y al portero David Ospina, dos veteranos del equipo, Lorenzo señaló que "la idea es que ayuden a consolidar a los jóvenes más allá de lo que entreguen en cada partido; son importantes al dejar un legado, no ha sido fácil para los jóvenes consolidarse y ser titulares indiscutidos, ese proceso lleva tiempo y la experiencia indispensable para eso".



