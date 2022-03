Rivaldo brilló en la primera década de este siglo con el Barcelona, donde estuvo cinco temporadas, y con el Milan, con el que ganó la Liga de Campeones en 2003. Además, fue campeón mundial y de la Copa América con Brasil.

Pero para llegar a ese título mundial en 2002, Rivaldo hizo parte de una selección brasileña que pasó trabajos para clasificar a esa Copa del Mundo y que cambió de técnico dos veces sobre la marcha (comenzó con Wanderley Luxemburgo, siguió con Émerson Leao y terminó con Luiz Felipe Scolari). Así que tiene claro que conseguir cupo al Mundial en Sudamérica no es fácil.



Rivaldo habló del momento de la Selección Colombia

Rivaldo habló del momento que vive la Selección Colombia, que, a falta de dos fechas para terminar las clasificatorias, depende de otros resultados para buscar al menos la casilla al repechaje, y que, además, lleva siete partidos sin marcar un gol.



Para el exastro brasileño, lo de Colombia es inexplicable. “No sé explicar la situación de la selección colombiana, a pesar de que tiene muy buenos jugadores, está pasando por un momento difícil”, le dijo Rivaldo a EL TIEMPO.



Rivaldo no es optimista sobre las posibilidades del equipo que dirige Reinaldo Rueda. “Tal vez no logre clasificar al mundial”, señaló.

Rivaldo explica las causas de la superioridad de Brasil

El brasileño, quien hoy es embajador de la casa de apuestas Betfair, también explicó las causas por las cuales la selección de su país tiene una ventaja tan amplia con respecto a las demás selecciones de Suramérica. Brasil es líder de la eliminatoria con 39 puntos, cuatro más que el segundo, Argentina, y 14 por encima del tercero, Ecuador.



“Brasil lleva una buena ventaja porque está en un gran nivel, el Brasileirao es muy competitivo, hay muchos jugadores talentosos jugando en ligas internacionales y eso facilita mucho estar liderando las Eliminatorias”, dijo.



Sin embargo, Rivaldo cree que, incluso con los jugadores de la liga local, Brasil también sería dominador. “Creo que si Brasil jugara solo con jugadores de las ligas brasileñas, sin tener ningún internacional, también estaría clasificado. No hay ningún otro país latinoamericano que tenga tantos futbolistas de calidad como Brasil y esto hace que el nuestro técnico Tite tenga muchas opciones para plantear los partidos”, concluyó.



Brasil cerrará las eliminatorias recibiendo este jueves a Chile en Santiago y luego visitará a Bolivia en la última jornada, en La Paz.



