Meluk le cuenta... (Selección Colombia: los responsables del fracaso)

Este martes le dieron la extremaunción a la Selección Colombia en la eliminatoria. Argentina la derrotó 1-0 y solo vive, sin ningún pronóstico favorable, conectada al respirador artificial de las cuentas aritméticas en la tabla de posiciones. Colombia no necesita un milagro para abrir los ojos y reanimarse en lo que parece un entierro seguro: la eliminación del Mundial de Catar. Colombia necesita la multiplicación de los panes y los peces, convertir el agua en vino, sanar a los enfermos, resucitar a Lázaro, caminar sobre las aguas, calmar una tempestad y hacer ver a los ciegos al tiempo. ¡ Todo al tiempo! ¡Todos los milagros al tiempo!

Esta, la noche más oscura de la Selección Colombia desde la eliminación del Mundial de Sudáfrica 2010, tiene varios responsables puntuales.



Los jugadores

Primero, siempre primero en el fútbol, los jugadores. Y básicamente los que erraron los goles increíbles, inauditos, que liquidaron al equipo en Barranquilla, en La Paz, en Montevideo y anoche en Córdoba: Miguel Ángel Borja se comió tres insólitos: uno contra Paraguay, otro contra Perú y otro anoche. ¡Insólito! ¡Insólito!

Decepción de la Selección Colombia.



El ‘Rifle’ Andrade se atragantó un remate pleno de frente y limpio para ganar en La Paz. Díaz se comió anoche el rebote de la que falló Borja. Falló Valoyes, el pelao nuevo y sorpresivo que llamó el desesperado técnico Rueda, una opción inmejorable contra Paraguay. Zapata le regaló al portero de Uruguay un balón a un metro del arco en Montevideo. Muriel desperdició contra Paraguay una que no falla en Atalanta... La responsabilidad de ellos, de los ‘goleadores’ sin gol en esas jugadas puntuales pesan toneladas. Y el nivel de ataque de los James, Cuadrados, Falcaos y Uribes fue de menos cero.



Y aún falta por esclarecer de verdad lo que pasó en el vestuario en los partidos de vergüenza que perdieron por goleada contra Uruguay y Ecuador y que generaron la salida del entrenador Carlos Queiroz, el antecesor de Reinaldo Rueda.

El entrenador

Reinaldo Rueda.

Precisamente, la responsabilidad de Rueda viene después de la de los jugadores: no le encontró la vuelta a un equipo que no creaba mucho, casi nada, y que lo poquitico que creó lo falló. Colombia estableció un nuevo récord sin gol histórico. ¡Terrible!



Los cambios de Rueda en los partidos fueron cantados y, algunos, desesperados, y lo que hizo en su sólido trabajo defensivo lo borró con el codo de su inoperancia y falta de ideas ofensivas. Reinaldo, lástima por él, cargará con dos eliminaciones de Colombia en su hoja de vida (para Alemania 2006 y esta de Catar) y con haber dirigido dos selecciones en esta clasificatoria que hoy están eliminadas (Chile, además).



No pudo darle claridad de ataque a un equipo que naufragó en su inoperancia de generación y su nula definición.

Los directivos

Y la presidencia de Ramón Jesurún, con el apoyo fundamental de Álvaro González, el zar de la Difútbol, tiene la responsabilidad de haber sacado a Pékerman porque querían un técnico con más acceso elegido por ellos y dejado por Luis Bedoya.



Con Pékerman no se pudieron entender. Por eso nombraron a Queiroz, que les estalló en la cara. Los directivos no contaron nunca lo que pasó de verdad entre él y los jugadores, entre él y ellos. Y, entonces, pusieron a Rueda. Son responsables de sus decisiones hoy todas erráticas.



La administración Jesurún solo puede mostrar un oro Panamericano en femenino.... ¡Plop! Con selecciones juveniles pobres en sub-17 y sub-20, sin clasificar a los Olímpicos, se suma este casi seguro fracaso colosal.



Jugadores, técnico y directivos: no se salvan, no se salvan.



La Selección recibió la extremaunción, porque necesita de todos, sí de todos, los milagros para resucitar...





GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

