Reinaldo Rueda mueve el equipo, pero tiene ya una base

Reinaldo Rueda había dejado en claro, antes de comenzar la Copa América, que iba a probar jugadores y fórmulas a lo largo del torneo, sin descuidar, primero, la intención de pelear con el título, y segundo, la necesidad de construir una base sólida en el tiempo que ha tenido reunido el plantel pensando en la eliminatoria.

Van cuatro partidos de la nueva etapa de Rueda con la Selección Colombia y hasta ahora no ha repetido equipo. Pero, poco a poco, el vallecaucano va dejando en claro que ya tiene un esqueleto y que, a partir de él, está comenzando a forjar lo que él quiere ver en el equipo.



Contra Venezuela, el equipo jugó mejor, pero se fue en blanco. Sin embargo, aunque reconoció que no quedó conforme, destacó algunos aspectos en los que el equipo progresó. “Antes que todo quiero felicitar a Colombia por la concentración de hoy (jueves), por como propuso el partido, se generó buen volumen ofensivo. Debemos mejorar en la finalización. Pienso que el grupo tiene por mejorar esa lectura de saber cuándo se debe plantear un juego con intensidad y cuándo nos debemos replegar”.



Por lo visto hasta ahora, ya Rueda parece haber establecido una jerarquía dentro del equipo, con jugadores que vienen desde el Mundial de Rusia 2018. David Ospina, como desde hace muchos años, es el portero titular y no se ve, por ahora, quién le pueda pelear el puesto. Yerry Mina también ha estado los 360 minutos en el campo y el DT no solo confía en él para defender, sino también para atacar. Y el otro que no ha faltado ni un minuto es Juan Guillermo Cuadrado.

Hay otros que van encontrando su espacio. Como Dávinson Sánchez, que venía como pieza fija, pero no jugó bien en la eliminatoria y el técnico probó con Óscar Murillo, que salió resentido en el juego contra Ecuador, en el debut en la Copa. William Tesillo se queda, por ahora, como lateral izquierdo titular, porque no hay más: Frank Fabra apenas llega. También Wílmar Barrios, que le había cedido su lugar a Gustavo Cuéllar y luego volvió a la titular.



Las otras cuatro posiciones de la titular aún esperan dueño. Como la del lateral derecho, donde Daniel Muñoz ha jugado 52 minutos más que Stefan Medina. Pareciera una posición en la que el rival podría determinar quién juega. Y tres puestos de la mitad de la cancha hacia adelante aún están en plena disputa. Edwin Cardona, que llegó tarde tras la saluda de Quintero y James de la convocatoria, parece consolidarse. Y la pareja de ataque de Luis Muriel y Duván Zapata es la que más minutos ha tenido, pero Miguel Borja tiene bastantes minutos como alternativa.



Aparte de los arqueros, aún hay jugadores que Rueda no ha probado, como Jhon Lucumí, Alfredo Morelos o Yimmi Chará. “Nunca estamos conformes. Queda uno relativamente tranquilo de saber que tenemos un equipo íntegro, pero sabemos que debemos mejorar”, señaló el DT.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

