Reinaldo Rueda hizo el balance del microciclo de la Selección

Reinaldo Rueda sorprendió hace una semana cuando anunció que haría un microciclo de la Liga local. El estratega vallecaucano, que asumió como entrenador de la Selección Colombia, quería ver de cerca a los jugadores del rentado nacional de los cuales podría echar mano ante una baja de la armada europea.

El estratega colombiano hizo el balance de lo que dejó esta semana de trabajos y qué tanto material puede sacar a los jugadores de la liga nacional para llevar a las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



El microciclo. Nos sirvió para conocerlos más de cerca. A algunos teníamos información cercana, otros muy jóvenes. Importante haber hecho este estímulo. Es un buen reforzamiento, por lo que están haciendo los clubes en la Liga. Gracias a los entrenadores que decidieron prestar a los jugadores y aportarlos a la Selección nacional, lo que dice mucho del compromiso que hay de los entrenadores para este proyecto. Esperar que estos jóvenes asimilen muy bien la convocatoria y les sirva para confirmar su crecimiento.



Petición Gareca de aplazar la próxima fecha eliminatoria. Creo que es un concepto muy respetable. La pandemia es algo que nos enfrentamos desde el año pasado. Es una incertidumbre total con toda la información que llega desde Europa. Hay que considerarlo por el bien del fútbol suramericano. Debe ser un tema para Conmebol, de acuerdo a cómo evolucione esta situación. Es un tema muy sensible, en el que hay que respetar conceptos, evaluarlos bien. Cada selección nacional tiene un momento diferente, los países en Europa toman decisiones independientes. Todo esto nos tiene así y debemos estar preparados.



Llevar jugadores locales a las eliminatorias. Ese es el gran interrogante a despejar en las próximas horas, días, semanas. Lo hablé con los jugadores. Como puede hablar uno, puede que no haya ninguno o haya varias. Hay que estar preparados por la pandemia. Todos estos jugadores son elegibles por el compromiso y el nivel que están mostrando. Debemos estar preparados para las eventualidades. Esos jóvenes han hecho un extraordinario trabajo. Esta reunión debe servirles como estímulo para lo que viene y seguir mejorando.



Ausencias. Soy del concepto de que todos los jugadores que deben estar actuando tienen méritos, son elegibles. Pasa por la evaluación que tiene el entrenador con la proyección. Cada jugador vive situaciones diferentes. Me limito con los que hemos trabajado y tenido. Los otros futbolistas que no estuvieron acá seguro que tendrán la opción de venir si siguen con ese trabajo, ese nivel y ese deseo de seguir compitiendo.



Ideas de juego en microciclo. Sí han sido días provechosos en ese aspecto en los trabajos teóricos, como los trabajos en cancha, como los principios tácticos grupales o táctica del equipo, como desarrollamos en el estadio Metropolitano. La idea es que los jugadores se impregnen de los conceptos en nuestra forma de trabajo. Es importante desde nuestro punto de vista para cuando los necesitemos tengamos ese trabajo adelantado.



Próxima convocatoria con la pandemia. Creo que hace varios días estamos con la expectativa. Indudablemente que es un tema trabajando Conmebol con Fifa y Fifa con Uefa, como cada país de Europa. Cada país está con situaciones y decisiones diferentes. Es un tema administrativo de los entes rectores del fútbol. Es poco lo que uno puede ser, porque cada club debe atender a los ministros de salud de cada país.



Lateral izquierdo. Indudablemente que cada posición uno intenta hacer esa cobertura. Hay unos que vienen en Selección otros que vienen en selecciones juveniles. Es una posición que ha faltado la consolidación de valores importantes. Hemos revisado el tema. Hemos tenido a Dairon Mosquera, Álvaron Angulo, Gabriel Fuentes. También miramos y evaluamos a los jugadores que están en esa posición en el fútbol del exterior. Es una posición que hay que estimular.



Trabajo táctico. Este jueves hicimos un ejercicio con dos equipos con un mismo esquema de juego y las variantes con futbolistas que pueden proyectarse a la Selección Colombia. Por fortuna nuestros jugadores tienen esa gran ductilidad y se acoplan a cualquier sistema de juego. Lo importante es que ellos pongan sus condiciones técnico-tácticas en cualquier sistema que se aplique.



Horario. Fue una situación que compartí con los capitanes. Se hicieron unas consultas entre ellos. Como cuerpo técnico expusimos nuestro concepto. Consideramos que esta hora será muy positiva para enfrentar este juego. También debemos estar preparados para jugar en cualquier horario por todo lo que significa Suramérica por su topografía o que tienen diferentes climas. Es un tema importante.

Edad o nivel para la convocatoria del microciclo. Antes que la edad ha sido el nivel de estos jugadores en los diferentes partidos de la Liga nacional. Tanto los juegos de fin de año como los partidos de inicio de año. Por ahí pasó el tema del nivel para tener los méritos de esta reunión. Es muy incierto por todo lo que se ha hablado anteriormente. A nivel nuestro hemos tenido, por fortuna, la ayuda y colaboración de los entrenadores, así como de la Dimayor que nos prestó este espacio. Una cosa es lo que tengamos en nuestro macro de planificación y otro tema del calendario para proyectar otra reunión. Por ahora están sobre el papel estas proyecciones y no sabemos si las podamos realizar.



Charla con Queiroz. No he podido hablar con él. Tengo ese tema pendiente. Todo ha sido muy rápido. El anuncio, la responsabilidad de afrontar este compromiso, así como el espacio de hacer este microciclo para trabajar con estos chicos estos cuatro días.



Selecciones juveniles. Por el momento solo hemos tenido conversaciones muy cortas con los profesores de las selecciones juveniles, pero no podemos generar falsas expectativas de un posible microciclo, y más cuando sus calendarios se postergaron por la pandemia. Con la Sub-21 es posible que pueda integrarse en busca del doble beneficio.



Jugadores del exterior. Por el momento se han tratado temas puntuales y bueno, la idea es dejar a los jugadores tranquilos mientras están en sus clubes, se irán a tratar temas puntuales vía telefónica o virtual. Por ahora es llamadas telefónicas y haciendo el seguimiento, cobertura macro en las ligas en donde están los jugadores elegibles para que nos den los argumentos y toda la información para hacer la convocatoria más precisa para el próximo mes.



¿A qué apuntan los microciclos? Antes que todo debemos entender que esta situación que vivimos desde el año pasado nos hace ser muy respetuosos de la vida y de todo. Hay que vivir el hoy. Indudablemente que en la vida es importante la planificación. El largo plazo, cuando tenemos quizá un año, para una clasificatoria, que normalmente se juega en dos años, es difícil. Lo importante será lo inmediato, pero tampoco sabremos qué va pasar con lo que vivimos.

Plan contra Brasil. Ya tenemos todo planificado. Tenemos el plan macro de este año, como lo que significaría este ciclo de la llegada de los jugadores, las fechas de convocatoria, conscientes de la responsabilidad que tenemos para ser bien precisos. Tenemos el calendario para el bloqueo de jugadores, la convocatoria definitiva, y la reunión previa a los juegos contra Brasil y Paraguay.



Duván Vergara y Rafael Santos Borré. Todos los jugadores que estén actuando son elegibles. Cada uno va a tener su momento, su convocatoria, cada jugador debe estar listo para dar lo mejor cuando les llegue el llamado.





