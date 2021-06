'Jugar con tres en la mitad no es la primera alternativa': Rueda

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, dio sus impresiones sobre lo que espera de su equipo en la cuarta presentación en la Copa América, contra Brasil. Estas fueron las principales frases del DT en conferencia de prensa:

¿Cambiará el equipo o mantiene la base para buscar la clasificación? "Estamos en ese camino de lo que es la clasificación en esta fase de grupos, conscientes de seguir estabilizando el comportamiento de la Selección. La idea es, salvo algunas situaciones, seguir presentando la formación de partidos anteriores. Hay un par de posiciones en las que podemos proyectar y otros que puede que no estén en su nivel para el partido de mañana".



La formación. "Todos los jugadores están en esa vía de recuperación. Dependiendo de las evaluaciones y de la última práctica, todos han trabajado bien y son situaciones que debo resolver en las próximas horas".



¿Jugaría con línea de tres en la mitad? "Es una de las posibilidades. No es la primera alternativa. Somos conscientes de que Brasil tiene buena posesión y circulación, todo va a pasar por la disputa de la pelota, por la posibilidad de tenerla. Antes de pensar en el sistema, hay que pensar en nuestro plan de juego para neutralizar al rival".



La posesión de balón. "La premisa es eso, tener la posesión de balón, es una de las virtudes de Brasil. En la medida en que sepamos tener el balón podemos minimizar las opciones de que Brasil nos ataque".



La defensa. "Es una situación colectiva, no solamente es de los hombres del fondo, es un colectivo donde todos tienen responsabilidad. La premisa básica es reducir ese poder ofensivo que tiene Brasil, tener una buena posesión de balón. Hay circuitos de conexión de Brasil, no solo con Neymar, hay que identificar bien eso y hacer una buena concentración".



La evolución del equipo. "Ha sido muy positiva, el grupo ha sido muy receptivo. el hecho de haber jugado 5 juegos en 17 días ha sido más lo positivo que lo negativo, el momento de todos es diferente, la adaptación ha sido diferente, hay unos que vienen muy adaptados y a otros les ha costado, es importante que adquieran esta experiencia, aprendan de esta Copa América y nosotros sacar conclusiones no solo para la Copa sino para la eliminatoria".



¿Va a cambiar el módulo del equipo? "Por el momento no, quizás por las circunstancias de juego se pueda dar alguna alternativa, para hacer lectura de juego, pero la idea es estabilizar el comportamiento que ha dado mejor resultado".



El trabajo del psicólogo, Orlando Caicedo. "No de ahora sino de siempre, es un trabajo que no es fácil, que tengan la presencia de un profesional, hay diferentes especialidades, el doctor Caicedo que es psicoterapeuta ha hecho trabajos individuales, todo pasa por lo que los jugadores hagan para trabajar eso, es algo que aparte del entrenamiento táctico, físico y conceptual evolucione en el control mental y en el equilibrio que hay que tener en los momentos de adversidad".

Los cambios. "Cada partido te da una información diferente, nunca encuentra la satisfacción. Si nos dejamos llevar por el primer partido contra Perú, creemos que sí, contra Argentina en los primeros 20 minutos era otra Colombia, otro diferente acá. No es fácil en poco tiempo de reunión, es un constante buscar y el momento de ellos en septiembre va a ser diferentísimo, la liga colombiana terminó recientemente, perdimos un mes en la Liga que nos quitó muchas posibilidades, las ligas en Europa terminaron en momentos diferentes. Es difícil encontrar el momento ideal".



El duelo contra Brasil. "Es el partido para jugar. Tiene mucho trabajo, mucha continuidad, mucho conocimiento del cuerpo técnico y del grupo, además del compromiso social de ser locales. Hay que jugar con disposición de hacer historia".



Cómo está Juan Guillermo Cuadrado. "Estamos trabajando y él es consciente. Juan Guillermo hizo un excelente partido contra Perú y el esfuerzo de los juegos anteriores se sintió, pero es un jugador que tiene muy buena huella y ojalá podamos tenerlo a disposición".



La experiencia de varios jugadores de Colombia en Brasil. "Hay jugadores que han pasado por Brasil, como Cuéllar, Borja, Mina. El conocer las características y lo que han logrado los jugadores de Brasil, aparte de que lo enfrentaron en la Copa América pasada, esa huella es importante tenerla para mañana".



Lo que ha dejado la Copa. "Estamos en una Copa América atípica por el año que han vivido todos los jugadores, el mundo ha hecho un gran esfuerzo para recuperar el espectáculo. Esta Copa nos va a dar unos ejemplos y unos resultados importantes para el futuro del fútbol de Suramérica. Tenemos un compromiso grande con Suramérica y creo que vamos por buen camino en este momento".

