Colombia se juega su última carta para ir al Mundial de Catar este martes, a las 6:30 p.m, en el partido contra Venezuela, por la última fecha de las eliminatorias. Aunque ya no depende de sí mismo, el equipo tricolor aún mantiene viva la esperanza.Estas fueron las últimas palabras de Reinaldo Rueda antes del juego crucial contra el país vecino.

Rueda, antes de la jornada crucial

Reinaldo Rueda. Foto: AFP

Reemplazo de Juan Guillermo Cuadrado y comunicación de otros resultados



"Nos falta un entrenamiento, hemos estado trabajando dos alternativas. Ya sea Barrios o Uribe, el mismo Lerma. Tenemos variantes para formar al equipo en este juego contra Venezuela".



La presión de esperar otros resultados



"Debemos concentrarnos en lo nuestro, blindarnos de los resultados secundarios, que determinará nuestro siguiente paso. No conviene estar preocupados, como cuerpo técnico, en comunicación o informándoles. No es bueno, los jugadores deben concentrarse".



¿Línea de dos o línea de tres?



"La opción es esa, con línea de tres, con Cuéllar y James y Cuadrado adelantados. Hemos intentado en los entrenamientos el poner línea de dos o tres. Esta tarde haremos el trabajo teórico, para definir la mejor alternativa".



Continuidad de la nómina que ganó contra Bolivia



"Indudablemente, ante el buen comportamiento de la gran mayoría, tanto titulares y suplentes, la idea es mantener el equipo que le ganó conscientes que es otro juego, otras condiciones y rival. En lo posible, hacer el mínimo de cambios. Todo pasará por la disposición. Aprovechar lo ganado, haciendo los ajustes correspondientes".



Cambio de formato de las Eliminatorias



"Ha sido una problemática en Sudamérica. Lo he dicho antes, con todo el potencial, los talentos, estamos completando 20 años de no tener un campeón del mundo, producto de esa situación. Los grandes talentos se van a Europa, les cuesta mucho. Allá compiten en condiciones diferentes, acá el tema geográfico nos afecta. Fifa lo tiene en cuenta, quitar millas de vuelo, número de días de viajes...".





¿Fabra es el complemento para Luis Díaz? ¿Jugarán Quintero y James juntos?



queremos consolidar la nómina, están en proceso de recuperación, más la exigencia de los entrenamientos. Ojala tengamos disponibilidad del caso de Fabra, James y Juanfer, que estuvieron unos minutos juntos. Esperamos que para el próximo juego tengamos la alternativa, hay que ver cómo marcha el proceso de recuperación. Quintero tuvo una pequeña contusión, nada delicado. Esperamos disponer de los dos sin problema.



Estado anímico de los jugadores y el ambiente en Venezuela



"Han sido partidos difíciles, intenso. Por la evolución del fútbol venezolano. Han hecho excelentes juegos contra Colombia, todo lo que sembró Páez, Dudamel en juveniles. Eso disfruta hoy la selección. Aparte del crecimiento de la afición allá. A nosotros nos corresponde hacer lo nuestro, para llegar a un buen resultado y que se den los otros partidos. Lo importante es la convicción que tenemos, para hacer un juego de mucha intensidad".



Legado de Pékerman al fútbol colombiano



sin palabras, todos sabemos de su trayectoria, lo que realizó, los campeonatos mundiales juveniles y de mayores con Argentina. Lo que nos aportó acá, los Mundiales. Le ha aportado al fútbol un legado importantísimo, en estas generaciones que lograron las clasificaciones. Siempre el respeto y admiración, antes de llegar a Colombia.



Depender de otros...



"Todos los partidos tienen mucha exigencia, más a nivel de selecciones. Por lo que significa para nosotros como cuerpo técnico. Llegamos a una instancia a la que no hubiéramos querido, no solo por los resultados externos, sino los propios. Son horas de ansiedad, carga emotiva, saberlas asimilar. Hay que sacar lo mejor de nosotros para poder orientar al equipo, haciendo un juego inteligente".



"Nadie quiere llegar a una situación de estas, lo que significa depender de otros. Antes teníamos otras alternativas, cada día se han ido reduciendo. Llegamos acá donde dependemos de tres resultados, tenemos que hacer lo nuestro. Liberar todo esto con carácter, trayectoria y rebeldía. Saber si tenemos una selección que pueda marcar diferencia de visita, que nos dé la posibilidad de seguir en el camino".



"Queremos ir al Mundial, toca sacar adelante este partido. Se los dije, es como una fase de grupos, es una evaluación que nos hace el fútbol. Si tenemos el temple, carácter, pasaremos y si no, será una pena. Está dado que la selección tiene los argumentos, hemos tenido irregularidades, por eso estamos en esta instancia".



Mantener la intensidad de ataque que se planteó contra Bolivia:



"Hay que hacer un partido inteligente, no es hablar por hablar, es muy fácil así. Queremos buscar el partido, también qué nos dejarán hacer. Que podamos tener esa agresividad ofensiva, descifrar el partido. Conocemos del orden, todo lo que tiene Venezuela, los hombres que estuvieron, más del 50% que no estuvieron contra Argentina y estarán contra nosotros. El partido nos dirá la realidad nuestra, si estamos preparados. La intensidad solo se verá en el juego. Hay que ser inteligentes, el volumen e intensidad dependerá de lo que veamos de ellos en campo".



Opinión de Venezuela y trabajo de pelota quieta:



"Ha sido un duelo de rivalidad, en todas las categorías. Son partidos difíciles, por lo que representa la historia compartida, la vecindad. Tiene ingredientes especiales que toca asimilar, concentrarse en el juego. Todos los factores hacen parte de un clásico, de vivir con intensidad, pero que ya en el campo de juego son los jugadores. Debemos tener alternativas, no es fácil. Se trabajan repeticiones en eso. Lo ideal es que aprovechemos el potencial de todos para desequilibrar el partido en una situación".



Manejo durante el partido ante las adversidades:



"Todo depende de la lectura de nosotros y jugadores. Contra Bolivia, habíamos proyectado un comportamiento, tuvo otro distinto. Llegó el gol en el momento justo, eso liberó toda esa carga, por no lograr el resultado. Fue una Bolivia diferente, con intensidad, que nos dio la lucha e intensidad hasta el final".



Contener a Salomón Rondón:



"Venezuela tiene un gran colectivo, con el nuevo ordenamiento, ha recuperado a ese goleador. Es un hombre con esa vocación, hay que ser inteligentes, no solo con él, sino con los asistidores. Mucha intensidad y concentración en fase defensiva".

