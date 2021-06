'Intentamos recuperar la memoria, esencia, estilo de juego': Rueda

Colombia se medirá a Perú, este jueves, en la séptima fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

El técnico Reinaldo Rueda, como es costumbre, habló un día antes del compromiso. Estas son sus impresiones del trabajo previo y de lo que espera en el juego.



Qué diseñó para este juego: "Fueron días positivos, provechosos, quizá esa respuesta se podrá ratificar en lo que expresa la selección en la cancha, lo que pueda lograr. Intentamos recobrar esa memoria, esa esencia en cuanto al estilo de juego, como el ordenamiento que intentamos hacia el futuro inmediato. Todo pasará por el trámite del partido".



Paolo Guerrero: "Conocemos sus virtudes, sus excepcionales condiciones en el área, es inteligente, con movimientos claros".



Edwin Cardona: "La idea era que se integrara luego de su participación (con Boca), es cuestión de evaluar de acuerdo a las características, vamos a hacer unas prácticas. Por lo que venía realizando y lo que hizo antier con su club, creo que va a ser importante para tener una alternativa".

Trabajo: "Contamos desde inicio con jugadores que van a ser importantes. Es que se vuelvan a reencontrar tras lo que han vivido en sus clubes. Intentamos dos variantes, no se puede intentar muchas cosas en cuanto a conceptos. Vamos a hacer videoanálisis y trabajo táctico".



Perú: "Es una selección muy madura, estructurada, que su participación y el logro en el mundial los hizo madurar, crecer, aparte de los años que lleva el profe Gareca en la Selección. Es difícil ahora evaluar ventajas y desventajas, pero enfrentamos un rival muy fuerte".



James: "Creo que en la anterior conferencia quedó claro con James, de protección a su integridad, de no abusar del jugador. Está claro lo que tenemos y para contar con el hacia futuro en plenitud".



Mentalidad: "Estamos agradecidos por recibir esta bendición, esta distinción que es un gran desafío, pero muy felices del gran grupo que hemos reunido, de la respuesta, de la disposición, de los entrenamientos. Es buena premisa para ilusionarnos con lo que nos puedan brindar en la cancha".



Copa América: "Los jugadores abrieron la posibilidad de vivir otra vez, expusieron su salud en las diferentes ligas, eso demostró lo noble que es el jugador, lo que le aporta socialmente el fútbol al mundo. Ahora está la incertidumbre y la ansiedad: primero por no haber podido hacer la copa acá, que tampoco en Argentina, y ahora con la expectativa que se brinden las condiciones con el modo burbuja, los requisitos de salubridad, que nos cuidemos entre todos".



El regreso del público: "Esperamos y vemos cómo se ha dado progresivamente la integración del espectador en el mundo. El jugador extraña el entorno. Va a ser gratificante si en Colombia logramos progresivamente la vuelta al estadio".



Estilo de juego: "El estilo, el jugador colombiano lo tiene por esencia. Quizá hay unos ordenamientos. Antes de la pandemia nos quejábamos del tiempo, y ahora más. El jugador colombiano es inteligente, da respuesta rápido. Y ellos tienen el desafío por reivindicarse y revertir la situación que nos tiene en esta posición conocida en la tabla. El grupo es consciente, se ha reunido, lo hemos trabajado en la parte teórica y está la disposición".



Cuadrado: ¿lateral o volante?: "Hemos hecho los dos trabajos, tiene esa polivalencia, es un jugador excepcional, aparte de lo que significa su disposición, su madurez, lo que ha hecho en su club de lateral o extremo o volante, esa polivalencia por su condición técnica y atlética, por lo que ha ofrecido en toda su participación".



Tesillo: "Hemos trabajado a William y Yairo que han venido alternando la posición en su club. Muchos jugadores han mostrado ese crecimiento y tenemos esa alternativa con él de central o lateral".



Situación social y de pandemia: Es una problemática mundial, siempre con incertidumbre, se quiere lo mejor, queremos proteger nuestra vida. El fútbol no está libre de esto. El fútbol aporta mucho en la sociedad.



Mentalidad jugador: Quieren jugar, representar al país, brindar satisfacción y alegría a la afición. El grupo es consistente del tema salud y social, y quiere brindarse como lo que es el fútbol, un fenómeno que une, que da disfrute.



¿Alfredo Morelos sigue en la Selección? "Lo de Morelos lo revisaremos cuando regresemos a Colombia, de acuerdo con las pruebas físicas luego de que cumpla con el aislamiento".



Yerry Mina. "Con el caso de Yerry Mina se le hicieron ejercicios exigentes para ver en qué situación está. Por el momento no hemos tenido problemas con el jugador".



Andrés Andrade. "él está en la lista de buena fe de 60 jugadores que inscribimos en Conmebol para la Copa América, pero no está para estos partidos".





