¡Urgente! Esta es la primera convocatoria de Reinaldo Rueda

El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores anuncia que, realizará su primer microciclo de trabajo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla, del 8 al 11 febrero del 2021.

Para dicho microciclo, el director técnico Reinaldo Rueda ha convocado jugadores que están actuando en la Liga BetPlay Dimayor 2021.



A continuación la lista de convocados por el profesor Rueda:



Álvaro Anyíver Angulo Mosquera – Águilas Doradas

Cristian Camilo Arrieta Medina – América de Cali

Rafael Andrés Carrascal Avilez – América de Cali

Santiago Moreno – América de Cali

Pablo Antonio Ortiz Cabezas – América de Cali

Luis Francisco Sánchez Mosquera – América de Cali

Gabriel Rafael Fuentes Gómez – Atlético Junior

Germán Mera Cáceres – Atlético Junior

Dany Alejandro Rosero Valencia – Atlético Junior

Fabián Steven Ángel Bernal – Atlético Junior

Miguel Ángel Borja Hernández – Atlético Junior

Yerson Mosquera Valdelamar – Atlético Nacional

Aldair Alejandro Quintana Rojas – Atlético Nacional

Jhojan Manuel Valencia Jiménez – Deportivo Cali

Jhon Freduar Vásquez Anaya – Deportivo Cali

José Luis Chunga Vega – Jaguares

Larry Johan Angulo Riascos – La Equidad

Wálmer Pacheco Mejía – La Equidad

Cristian Daniel Arango Duque – Millonarios

Juan Esteban Moreno Córdoba – Millonarios

Émerson Rivaldo Rodríguez Valois – Millonarios

Andrés Felipe Román Mosquera – Millonarios

David Fernando Lemos Cortés – Once Caldas



