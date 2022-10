"Es inaceptable que se menosprecie el trabajo realizado por las chicas de la selección Colombia sub-17 que por primera vez en la historia clasifican a la Final de un Mundial de fútbol", es la entrada de la petición "Que Ramón Jesurún, Presidente de la FCF, renuncie por su falta de apoyo al fútbol femenino" que acumula más de 13 mil firmas en la plataforma 'Change.org' y que ha sido muy comentada en redes sociales.

La propuesta, al parecer, nació luego de las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sobre los reconocimientos a la Selección Colombia que hace historia en el Mundial femenino sub-17.



"No más desprecio y violencia basada en género. Pidamos respeto a las deportistas, exigiendo la renuncia de Ramón Jesurún presidente de la Federación Colombiana de Fútbol", explica en su iniciativa Víctor Oviedo, líder de la petición.



(Puede leer: 'Piqué y Clara Chía viendo 'Monotonía', de Shakira': el video viral en el mundo).

'Que Ramón Jesurún renuncie'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Captura de pantalla Change.Org

"Mi nombre es Víctor, siempre me ha apasionado el fútbol y veo cómo estas guerreras han luchado con las uñas para llegar a donde están. Pero en este país no han sido apoyadas lo suficiente. Sé que como yo, muchos colombianos más sufren ante esta injusticia, pues esta cultura sigue siendo misógina en todos los campos y más en este deporte que siempre se ha considerado que es para hombres, olvidando el talento de las deportistas mujeres e incluso se les da ellas muy poco dinero por sus esfuerzos (sic)", expone Oviedo en su iniciativa.



"Por eso hoy te pido, que nos hagamos escuchar, que alcemos la voz para apoyar a nuestras futbolistas colombianas, no más desprecio y violencia basada en género contra ellas. Pidamos respeto a las deportistas, exigiendo la renuncia de Ramón Jesurún presidente de la Federación Colombiana de Fútbol", añade.



Al final, concluye con una etiqueta que se posiciona en redes sociales: "#JesurunRenuncieYa".

Más noticias

DEPORTES