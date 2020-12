DT colombiano, extranjero, Pékerman: Jesurún despejó dudas

La agenda de este miércoles está marcada por la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia. La pregunta que se hace el mundo del fútbol en el país es quién será capaz de tomar las riendas del equipo nacional.



Las apuestas en las redes sociales es por un técnico extranjero. Algunos proponen el regreso de José Pékerman, otros hablan de Marcelo Gallardo y pocos coinciden en que sea un técnico colombiano.



Sin embargo, el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, analizó en Blu Radio las posibilidades que tienen para remplazar a Queiroz.



¿Colombiano? Es una posibilidad que sea colombiano, pero no nos podemos cerrar a otras opciones. Ese mercado es muy limitado, la mayoría está trabajando en otras selecciones. Cualquier posibilidad puede ser estudiada. Me parecería interesante un técnico colombiano, pero no lo tomo como prioritario. La obligación es estar abiertos, no podemos cortarnos las alas. No podemos exteriorizar nombres. Lo que nosotros necesitamos es tener los deseos de acertar, no son temas fáciles, hay temas económicos, seguramente hay muchas recomendaciones de empresarios. Hay que tener muchísimo cuidado.



¿Qué buscan? Lo primero era definir la continuidad o no de Queiroz, ahora comenzamos a trabajar qué es lo más conveniente para el fútbol colombiano. Si bien el próximo partido es en cuatro meses, hay que estructurar, qué necesita el nuevo técnico. No es una época del año fácil. Ojalá lo podamos hacer en diciembre, hay que ser rápidos, pero no con tanta prisa, hay que intentar acertar.



Candidatos. Seguramente tenemos unos nombres para estudiar, pero no podemos exteriorizar. Necesitamos tener los deseos de acertar, pero hay que tener discreción porque no son temas fáciles, porque hay temas económicos. Hay muchas recomendaciones de muchos empresarios, pero hay que tener cuidado.



Pékerman. Él dijo que su ciclo estaba cumplido y decidió irse. Fue por decisión propia. Empezaremos a pensar en posibilidades, me queda muy difícil. Será el comité ejecutivo el que analice las posibilidades. Estaremos en sesión permanente.

Pelea en la Selección. Nunca hubo peleas y soy testigo de eso, estuve en el camerino y en la concentración. Eso nunca pasó. Jamás vi absolutamente nada.



