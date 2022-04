Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló este martes de la salida de Reinaldo Rueda de la dirección técnica de la Selección Colombia, luego de la no clasificación al Mundial de Catar.

En declaraciones a Caracol Radio, el dirigente rompió el silencio y se refirió a la salida de Rueda y a la búsqueda urgente del nuevo entrenador.



Negó contactos con los técnicos Gustavo Alfaro, de Ecuador, y Ricardo Gareca, de Perú. Aseguró que esperan elegir el nuevo DT pronto y no esperar hasta el Mundial.

Palabras de Jesurún

Salida de Rueda: "Se termina en ciclo, un periodo que no fue exitoso, todos apuntábamos en su cabeza a clasificar y el proyecto no se logró, y este lunes, de común acuerdo, y más por decisión casi de él, quedó terminada la relación con Rueda, agradeciéndole todo lo que hizo, los esfuerzos que se hicieron, pero en lo deportivo no se lograron los objetivos que teníamos y fue doloroso, porque se trata de un gran ser humano y no es fácil tomar estas decisiones".



Contrato: "El contrato era claro, era contratado mientras la Selección estuviera en el Mundial, al quedar eliminados, ahí termina la relación contractual, así estaba firmado".



Tiempo para nuevo DT: "No sabemos, la idea es lo más pronto posible, no es un contrasentido, nos debe permitir hacerlo con calma, pendientes de tomar una decisión que sea acertada y cualquier nombre despertara polémica, el fútbol es así. Intentamos desde hoy estar en la búsqueda de esa persona que consideremos es la ideal para este proceso".



La dirigencia: "Siempre los culpables son los directivos, pero entregamos todo. Cuando clasificamos a los mundiales no fuimos los mejores directivos, fueron los técnicos y jugadores, y ahora cuando se pierde son los directivos los malos. La FCF trabaja en muchos frentes. Qué nos evalúen también por otras cosas. En la asamblea los verdaderos dueños del fútbol nos reeligieron por 4 años".



"La gente del común solo ve el trabajo de la FCF ligado a la Selección, que es el producto que llama la atención. Hicimos nuestra tarea, se cumplió la logística, no hay queja del cuerpo técnico, Reinaldo estaba agradecido porque le dimos todo el apoyo, pero no se logra el objetivo. Con un solo gol en cualquiera de esos 7 partidos estaríamos clasificados al menos al repechaje. Eso es historia dolorosa y hay que seguir".

¿Gareca, Alfaro, Bielsa?

Marcelo Bielsa, DT del Leeds. Foto: EFE

Nuevo DT: "No tenemos preferencia, lo ideal es buscar a la persona, empezar a buscar alguien especializado en selecciones, aunque todos tuvieron una primera vez. La nacionalidad puede ser cualquiera. Estamos en la búsqueda".

¿Gareca o Alfaro?: "No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca (con Perú), ese rumor de prensa que llegó anoche es falso".



¿Marcelo Bielsa?: "Sí (está libre), pero no hay nombres todavía, ni candidatos, aunque hay 30 mil llamadas de empresarios que dicen tener el DT ideal para nosotros. No menciono al profesor Bielsa porque es que él no está vinculado con ninguna selección. Simplemente quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, que sí están vinculados a una federación y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento".



¿Antes del Mundial nuevo DT? "No podemos limitarnos a esperar el Mundial esperando que sea uno de esos técnicos... No vamos a esperar hasta eso, vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, que no es mañana o pasado. Pero no esperar al Mundial. Si las circunstancias obligan a ellos sería otra cosa. La aspiración es que sea antes".



Amistosos: "Somos atractivos, después del sorteo, equipos asiáticos y europeos que quedaron sorteados con suramericanos ven atractivos a Chile, Paraguay Colombia para amistosos, hemos tenido contactos. Pero no hay técnico. Lo estamos manejando. Creo que sí vamos a jugar amistosos".



Salida de Pékerman: "Quedó claro, hubo rueda de prensa, él dijo que llegaba hasta ahí, él se retiró por voluntad propia".



Conclusión del nuevo DT: "Para nosotros sería importante lo más pronto posible"





