La Federación Colombiana de Fútbol empezó la búsqueda del nuevo entrenador para la Selección Colombia, tras la oficialización de la salida de Reinaldo Rueda del cargo, tras no clasificar al Mundial de Catar.

El presidente de la FCF admitió que ya ha recibido innumerables llamadas de empresarios para ofrecerle el técnico de la Selección, de cara a la próxima eliminatoria.



Desde el momento de la eliminación, han sonado con fuerza nombres de entrenadores como posibles candidatos. Sin embargo, Jesurún, en entrevista con Caracol Radio, fue tajante sobre los rumores.

Desmiente rumores

Al ser consultado sobre la opción de Gustavo Alfaro, actual DT de Ecuador y quien estará en el Mundial. o Ricardo Gareca, DT de Perú que va al repechaje, Jesurún aclaró que esas versiones son falsas.



"No tenemos nombres, pero en el caso de Alfaro es totalmente falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca (con Perú), ese rumor de prensa que llegó anoche es falso".



Pero además, el presidente fue preguntado sobre la opción de Marcelo Bielsa, extécnico de Argentina y Chile, cuyo último club fue el Leeds inglés, y se quién se habla mucho en las redes sociales.



A la pregunta concreta sobre Bielsa, que sí está libre, respondió: "Sí, pero no hay nombres todavía, ni candidatos, aunque hay 30 mil llamadas de empresarios que dicen tener el DT ideal para nosotros. No menciono al profesor Bielsa porque es que él no está vinculado con ninguna selección. Simplemente quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, que sí están vinculados a una federación y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento", dijo Jesurún, evadiendo referirse en concreto a Bielsa.

Eso sí, aclaró que no importará la nacionalidad. Que están abiertos a mirar hojas de vida de técnicos de cualquier país.



"No tenemos preferencia, lo ideal es buscar a la persona, empezar a buscar alguien especializado en selecciones, aunque todos tuvieron una primera vez. La nacionalidad puede ser cualquiera. Estamos en la búsqueda", dijo.





