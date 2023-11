Jesurún lo confirma: Colombia jugará dos amistosos contra equipos europeos en marzo

Se mira hacia el futuro, a pesar de tener un partido complicado. La Selección Colombia ultima detalles para el duro juego contra Brasil de este jueves por la eliminatoria al Mundial 2026. Sin embargo, no solo se piensa en la verdeamarela, sino en la preparación para la Copa América 2024.



Este jueves, en la ante sala del partido de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, habló en una entrevista con La FM sobre el duro encuentro contra Brasil.



“Colombia le puede ganar a Brasil, con Neymar o sin él, si ustedes recuerdan, en la última Copa América se le estaba ganando, pero aquella desafortunada jugada del árbitro nos privó de aquella alegría. Podemos ir de tú a tú con ellos y podemos sacar el partido adelante. Es una lástima que no este Neymar, aun así tienen un gran equipo y es un rival difícil de enfrentar”, afirmó.

Colombia jugará en Europa para la fecha Fifa de marzo

La confesión más sorprendente que hizo el directivo fue cuando confirmó que la Selección Colombia viajará a Europa en marzo para disputar dos amistosos internacionales, aunque no hay rivales, si se quiere enfrentar a seleccionados del viejo continente como parte de la preparación para la Copa América.



“Esto no para, en diciembre, pero con jugadores domésticos y que no tengan la obligación, tenemos los dos partidos ante Venezuela y México, mientras que en marzo tenemos la posibilidad de ir a Europa a enfrentar a dos rivales de allí, estamos finiquitando algunos trámites (...) No quiero decir los nombres de los rivales que enfrentaremos en marzo, pero son de reconocimiento internacional”, explicó el presidente de la FCF.



Por último, habló del trabajo que está haciendo el técnico argentino Néstor Lorenzo al frente del seleccionado nacional y le envío un ‘palo’ a los críticos del proceso que se está realizando.



“Hay muchos sectores que la gente no profundiza, la Selección ha tenido durante el proceso de Lorenzo lo que la gente pedía, recambio de jugadores y un compacto de jóvenes y experimentados, eso hace parte de un proceso de selección que genera estabilidad. De esta manera se genera una identidad que poco a poco se consolida y estamos afrontando la eliminatoria más difícil del mundo, ahí vamos, el grupo es realista y consiente de lo que es el partido de hoy y el próximo partido ante Paraguay”, finalizó Ramón Jesurún antes del juego por eliminatorias.

