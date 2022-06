Héctor Cárdenas cumple un sueño de infancia: dirigir a la Selección Colombia

Héctor Cárdenas se enamoró del fútbol desde muy pequeño, pero su meta, inicialmente, no era ser director técnico. Su aspiración era convertirse en uno de los mejores porteros del país. Sin embargo, la estatura no le ayudó.



Pero sus planes siempre estuvieron ligados a este deporte. Y en varias entrevistas, cuando apenas comenzaba su carrera como entrenador, tenía claro su objetivo: “Uno siempre tiene unas metas por cumplir y me gusta ir quemando etapas. Creo que ya quemé una etapa formativa importante por muchos años, pero el sueño mío, algún día, es estar de nuevo en el fútbol profesional y, por qué no, aspirar a ser el seleccionador nacional”, le dijo a Rafael Villegas, de Caracol Radio, en 2019.



Así sea como encargado, el sueño está cumplido. Este domingo, Cárdenas, de apenas 42 años, dirigirá a la Selección Colombia de mayores en un partido en el que el equipo será sparring de Arabia Saudí en su preparación para el Mundial de Catar 2022.



(Lea también: Egan Bernal se burla de la campaña de petristas para quitarle seguidores)

El deporte, una herencia de su padre



Cárdenas, caleño de alma y corazón, algo que se nota apenas pronuncia alguna palabra, encontró en el deporte una pasión y una herencia. Su padre, Héctor Fabio, es licenciado en educación física y en 1992, tras el pedido de varios padres de familia de dictarles clases de fútbol a sus hijos en época vacacional, creó una escuela de fútbol, el club San Juan Bautista.



Mientras tanto, Héctor hijo comenzaba a buscarse espacio como portero, hasta que su propio biotipo le fue cerrando las puertas del arco. Alcanzó a jugar en selecciones juveniles del Valle. Pero luego decidió seguir la carrera de entrenador.



Se graduó en la Escuela Nacional del Deporte y luego, en ese mismo centro educativo, hizo una especialización en metodología del entrenamiento deportivo. Comenzó a aplicar sus conocimientos en la academia de su padre. De allí pasó al club Haz de Oros y después llegó a Boca Juniors de Cali, donde estuvo tres años.



También por esos años llegó a las selecciones departamentales. “A Héctor lo conocí por allá en el 2008, cuando tuve la fortuna de dirigir la Selección Valle prejuvenil”, recordó el histórico artillero Sergio ‘Checho’ Angulo. “Fue mi segundo entrenador: como me dijo alguna vez Diego Umaña, asistente es el que entra con la camilla. Siempre fue una persona muy interesada por aprender. En esos meses me colaboró mucho”, agregó.



En 2011, su padre lo animó a seguir escalando y quemando etapas. Pasó la hoja de vida al Deportivo Cali y ese mismo año comenzó a trabajar en las divisiones menores del club.



(Además: Alexandre Pato: su vida en un motel, fiesta con drogas y el brazo biónico)



Al año siguiente, Julio Comesaña dejó el primer equipo y Cárdenas fue nombrado como DT encargado por el entonces presidente del club, Óscar Astudillo. Dirigió las últimas cuatro jornadas del segundo semestre y llegó con opciones de entrar a los ocho en la última fecha. No le alcanzó. Le entregó el cargo a Leonel Álvarez.

Es un tipo muy decente, educado. Es un ratoncito de biblioteca. Se ha venido capacitando y me parece que hay un gran técnico para el futuro del fútbol colombiano, ojalá los resultados lo acompañen Faryd Mondragón, hablando de Héctor Cárdenas



“Con Héctor vivimos dos etapas diferentes. En la primera era muy joven, inexperto, y no pudimos clasificar. Pero es un tipo muy decente, educado. Es un ratoncito de biblioteca. Se ha venido capacitando y me parece que hay un gran técnico para el futuro del fútbol colombiano, ojalá los resultados lo acompañen”, aseguró Faryd Mondragón, quien fue el portero en los dos primeros pasos de Cárdenas al frente del Cali.



En 2014, un dirigente que confió mucho en él, Álvaro Martínez, le volvió a entregar el equipo profesional en un momento muy complicado: tras ganarle la Superliga a Nacional, el comienzo de la campaña en la Liga y en la Copa Libertadores no fue bueno y Leonel Álvarez tuvo que dejar el equipo. Agarró un plantel con varios experimentados: Mondragón, Andrés Pérez, Jhon Viáfara, Vladimir Marín, Christian Marrugo. Era contemporáneo con varios de ellos…



“No era un grupo tan difícil de manejar, por más que hubiera jugadores de recorrido y experiencia. A medida que pasa el tiempo, las personas van forjando el carácter”, recordó Mondragón. “Él vivió una situación complicada: Leonel había apartado del grupo a Vladimir Marín y cuando él se fue, los directivos le piden reintegrarlo. Seguramente hoy, con la experiencia que tiene, habría tomado otra decisión. Pero de resto, manejó bien el grupo, con mucho respeto”, agregó.



Tras su segundo paso por el primer equipo del Cali, el club lo ayudó para capacitarse en Europa. Estuvo en Italia, España, Francia y Portugal, viendo trabajos de categorías formativas. Álvaro Martínez, el presidente de la época, estaba convencido de que tendría que volver a dirigir el plantel profesional.

Héctor Cárdenas, en su paso por el Deportivo Cali Foto: AFP

Y así fue. Tras los pasos de Fernando ‘Pecoso’ Castro, que fue campeón en 2015, pero tuvo una calamitosa campaña en la Libertadores de 2016, y Mario Yepes, Cárdenas volvió a la dirección técnica en marzo de 2017. Y estuvo muy, pero muy cerca de la gloria: llegó a la final contra Nacional y ganó el primer partido: 2-0 en Palmaseca. En la vuelta cayó 5-1 y perdió el título.



Se quedó un semestre más, pero el ambiente con la hinchada fue complicado, a tal punto que, después de ganarle un clásico al América, explotó en la rueda de prensa: “Somos seres humanos y nos duele. Hay mucha mala intención en el Cali. El grupo no está desunido. Es triste que este man que ven aquí, hoy tenga que andar con escoltas, no es justo. Esto no es el fútbol”, dijo al borde de las lágrimas.



A finales de ese año se fue del Cali y, esta vez por su cuenta, volvió a viajar a capacitarse: estuvo en Brasil, donde Reinaldo Rueda, su verdugo en la final contra Nacional, le abrió las puertas del Flamengo para que aprendiera. Y también estuvo viendo trabajos de campo en México.

El paso agridulce por la Selección: le fue mal en la Sub-17



En 2019, la Federación Colombiana de Fútbol lo designó seleccionador nacional sub-17, para aprovechar su experiencia en las categorías formativas. De su paso por el Cali salieron varios jugadores que fueron patrimonio del club y varios de ellos siguen en el exterior: Rafael Santos Borré, Juan Sebastián Quintero, Nicolás Benedetti, Jeison Angulo, Kevin Balanta, Helibelton Palacios, Yerson Candelo…



“Es un sueño cumplido, hecho una realidad, hacer parte de la Federación Colombiana de Fútbol, es una alegría poder representar a un país, eso te compromete más”, dijo Cárdenas en su presentación. Sin embargo, su primer suramericano fue para olvidar: terminó último y sin puntos, aunque cabe anotar que le tocó un grupo muy difícil: Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, que también quedó eliminado.



A pesar de los malos resultados, Cárdenas recibió el respaldo de la Federación y a comienzos de este año le entregaron la Selección Sub-20.



“Es una persona que se prepara, que trata de encontrar las formas para que el jugador se potencie, se crezca, no solo en lo futbolístico sino en lo personal. Es un técnico joven, con la capacidad de seguir aprendiendo y enseñando, que es nuestra labor”, señaló ‘Checho’. “Esta experiencia lo va a enriquecer mucho más para seguir buscando esos talentos que muy pronto puedan suceder a los que ya, por edad, van a irse de la Selección”.



(En otras noticias: Argentina dio un baile y derrotó con goleada a Italia en la Finalissima)



Hombre de academia, siempre ha buscado complementarse con gente de mucho camerino en sus cuerpos técnicos. En el Cali trabajó con el argentino Jorge Pautasso, exjugador de la selección de su país, y ahora tiene en la Sub-20 a dos jugadores de larga trayectoria en el Cali, Freddy Hurtado (que le está cubriendo la espalda en el torneo Maurice Revello, en Toulon) y Breiner Castillo.



A los 42 años, Cárdenas es el que más cosas tiene en juego en este partido contra Arabia. Es su oportunidad de demostrar que la confianza de la Federación en él no fue en vano. Ya cumple, así sea por 90 minutos, el sueño de dirigir a la Selección grande. De él dependerá que no sea algo pasajero.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes

- La Equidad se sacude, vence a Envigado y pelea en el grupo B



- Tolima frena en casa: Medellín se lleva un puntazo de Ibagué



- Argentina gana en Europa y los memes le caen con todo a Mbappé