El Mundial de Catar ya es un episodio fallido para la Selección Colombia. No irá, no estará en la fiesta de este fin de año. Ya no hay nada que hacer. Pero no puede perder tiempo en más lamentos, pues hay que empezar a diseñar el futuro, la reivindicación, con el objetivo de ir, sí o sí, a la Copa del Mundo del 2026. Esa será la tarea inmediata de los dirigentes, que deberán elegir, primero que todo, el cuerpo técnico, para que este empiece a estructurar su plan, su proyecto, para no volver a fallar.

Tiempo, esa es la palabra clave. Parece mucho, cuatro años, pero no es tan así. La eliminatoria para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, arranca el próximo año, con formato aún por definir. Pero no hay tiempo que perder, sobre todo para una Selección, golpeada por la eliminación, sin un panorama claro, sin certezas sobre el cuerpo técnico que estará al frente tras el anuncio de Reinaldo Rueda de que su contrato culminaba al no ir a Catar, y con la adversidad de tener un plantel que necesita renovación, pues hay jugadores que posiblemente ya no estén vigentes o al más alto nivel dentro de cuatro años.



La elección del técnico, uno de los pasos clave

Lo principal, entonces, es definir el técnico, el guía, el encargado de diseñar el plan. Ahí no puede, o no debería, haber error, aunque se trata de una apuesta que siempre será arriesgada. Para la última eliminatoria Colombia tuvo dos entrenadores, al portugués Carlos Queiroz y a Reinaldo Rueda, dos propuestas, dos estilos, uno europeo, que fracasó, y uno nacional, que también fracasó. Así que esta decisión, en cabeza del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, cuyos directivos fueron reelegidos por cuatro años más, será trascendental. Y lo ideal, si lo que se quiere es evitar los errores del pasado, es que no se les vaya la vida pensando a quién eligen. Para contratar a Queiroz se demoraron 7 meses, así que se perdió mucho trabajo y proceso en los partidos amistosos posteriores al Mundial de Rusia 2018, tras la salida de José Pékerman.

Julio Comesaña Foto: Cortesía de la Dimayor

Tampoco se pueden apresurar, eso es claro. Julio Comesaña, actual entrenador del Independiente Medellín y quien fuera director de Desarrollo de la Federación en 2011, analiza que lo principal es justamente no tomar decisiones en caliente y en falso. Pero aclara que tampoco se puede dejar pasar mucho tiempo para ejecutar. Su propuesta es que hay que empezar a mirar con más atención a las selecciones menores, que serán las que en un futuro deben nutrir al equipo mayor.



“Considero que en principio hay que poner en marcha la sub 20 y habría que pensar en una sub 23 porque los sub 20 todavía están lejos para competir en eliminatorias. Siempre puede haber alguna excepción. Hay que hacer una pausa y dejar que la parte emocional se estabilice para no cometer errores en la toma de decisiones. No se debe dejar pasar mucho tiempo para comenzar a trabajar con la selección de mayores”, opina Comesaña en diálogo con EL TIEMPO.

El equipo que le queda al próximo seleccionador

El segundo gran paso a dar sería determinar qué Selección Colombia es la que queda para afrontar la siguiente eliminatoria, con qué hombres, con qué base. El jugador sobre el que debería girar el nuevo proyecto es Luis Díaz, el futbolista del Liverpool y quien hoy por hoy es el jugador colombiano en más alto nivel, no solo por la Liga en la que se encuentra, la Premier League, y el club, que es aspirante a ganar la Liga de Campeones este año, sino por su desempeño. Fue el mejor en la era de Rueda, con una gran Copa América en Brasil 2021, aunque no explotó todo su potencial en la eliminatoria.



Sin embargo, la gran incertidumbre pasará por aquellos que ya no están en el mismo nivel de hace cuatro u ocho años, los referentes que ya no pesaron en esta eliminatoria y que quizá no lo hagan en el futuro. El cuerpo técnico que se elija deberá definir con quiénes va a contar y qué protagonismo se les va a asignar. Por ejemplo, se parte del supuesto de que Falcao García, a sus 36 años, está terminando ya su ciclo en el seleccionado. Habrá que resolver, además, si James Rodríguez, que ya va para 31 años y sigue en el limbo de la liga de Catar, o Juan Guillermo Cuadrado, que tiene 33, o el propio David Ospina, también con 33, seguirán siendo la columna vertebral de la Selección, o si habrá que renovarla. Lo mismo pasa con los delanteros, que fueron prueba fallida, en su mayoría, en la pasada eliminatoria. De que se necesita recambio, se necesita.

"Ahora hay que replantear, mirar qué jugadores hay que pueden seguir el ciclo y cuáles no, traer un técnico que conozca la idiosincrasia del fútbol colombiano, no es traer por traer".

TWITTER



Adolfo el ‘Tren’ Valencia, el histórico delantero de la Selección Colombia que estuvo en los mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98, analiza que la elección del nuevo DT debe ir de la mano con la elección de los jugadores, determinar quiénes están para aportar. “En la vida todo pasa, eso no es de aterrarse, no es la única selección que no ha clasificado al Mundial, esto es un juego donde hay un ganador y un perdedor, nos tocó perder, todos queríamos ir al Mundial, pero no se pudo. Ahora hay que replantear, mirar qué jugadores hay que pueden seguir el ciclo y cuáles no, traer un técnico que conozca la idiosincrasia del fútbol colombiano, no es traer por traer, en eso nos equivocamos, debe ser uno que conozca bien, y si no conoce, hay que rodearlo con 2 o 3 personas que sí conozcan, y trabajar el día a día, camellar. Hay que sacar la base para la Copa América (se disputará en 2024), y en la Copa mirar qué jugadores son los que realmente deben estar, 28 o 30 para enfrentar el Mundial. La Copa da mucha oportunidad para hacer partidos, foguear, mirar la base”, dice Valencia.



El Tren, basado en su experiencia en la Selección en los 90, considera que hay que sacarles todo el provecho a los jugadores que se convoquen, que si se es delantero en el club, se lo traiga como delantero, sin improvisar y sin exigirle tareas a las que no está habituado. Opina que eso fue una falla en la eliminatoria a Catar. “Ya estamos cansados de exprimir delanteros en posiciones que no están acostumbrados, que llegue un DT que no sacrifique a los delanteros, porque acá arman sistemas donde sufren los delanteros y luego los criticamos porque no hacen gol. Los técnicos son tercos. Si a mí me ponían a jugar donde yo no lo hacía, les decía, “si me trajeron a hacer goles, vengo es a eso, no a corretear a nadie, a mí me tienen que corretear”, nunca les acepté a los técnicos esa payasada”, opina.



El Mundial de 48 equipos, un riesgo adicional

El próximo mundial tendrá una novedad que no es un tema menor: ya no serán 32 selecciones, sino 48 las clasificadas, eso aumenta las posibilidades de clasificar al Mundial en cada confederación. Por Suramérica hay aprobados 6 cupos directos y un repechaje, a diferencia de la última eliminatoria, cuando hubo cuatro y medio. Esa puede ser un arma de doble filo y una trampa en la que no se puede caer.

Facebook Twitter Linkedin

Abel Aguilar Foto: AFP

Así lo analiza Abel Aguilar, quien jugó con la Selección Colombia en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. “Más allá de que haya más cupos, el proyecto se tiene que ver distinto, enfocarlo distinto, si se abren más cupos y no se hace un buen trabajo, podemos pasar problemas y estar sufriendo hasta el final. Que eso no nos nuble y nos bloquee, porque a veces pasa que se siente cierta comodidad porque van a clasificar más equipos…”, advierte.



Su posición es que hay que empezar a diseñare un plan a largo plazo que incluya el trabajo en las categorías menores de la Selección. Un trabajo serio. “Inicialmente es reconocer la situación y en qué momento se encuentra la Selección, y no solo en la de mayores sino en todas las categorías inferiores para que sirvan de sostenimiento para lo que viene; las categorías formativas son la base de los procesos, de los cambios de generación. Hay que reconocer cómo está la Selección en general y si puede hacer un trabajo que dure, no para un mundial sino que sea sostenible, sólido durante muchos años y seamos potencia, como veníamos trabajando al clasificar a dos mundiales seguidos (2014 y 2018)”.



El gran temor que se genera en el ambiente es si la renovación o el periodo de transición que parece necesario puede durar más de lo esperado. Son riesgos que se corren. Colombia duró 16 años sin ir al Mundial luego de Francia 98. La transición fue larga y tormentosa. Le tocó ver por TV las Copas del Mundo de Corea y Japón, de Alemania y de Sudáfrica, tres citas, una eternidad. Hoy existe un punto de partida, una base, con jugadores que si bien no tuvieron la mejor eliminatoria, están en el nivel y la edad para encarar la siguiente, Además, está como antecedente el trabajo de Rueda con futbolistas del medio local, que ya tuvieron acercamiento al seleccionado y podrían dar el gran salto.



“Esperemos que la transición no sea tan larga, los cambios de proceso y generacionales dependen de cómo se trabajen las menores, puede ser in plazo corto o no, por lo que ha pasado en los últimos años, los procesos en las inferiores no tienen resultados, no hay una base sólida, de pronto nos demoramos un poco más. La base es clave... Ojalá se tomen decisiones lo antes posible, eso ayuda al trabajo. Hay Sudamericanos sub 20 el otro año, incluso hay sub 15 y sub 17, hay que enfocar lo que viene porque muchos de esos chicos se irán a clubes del exterior y hay que hacerles seguimiento… Así que es importante definir las personas que van a estar al frente”, analiza Abel Aguilar.



La conformación de una nómina base, seguramente con varios de los jugadores actuales, será el punto de partida, y a esa base se irán sumando los jugadores que merezcan llegar o permanecer. Son decisiones que marcarán el camino, el a qué va a jugar Colombia, cuáles serán sus fortalezas. Y, en palabras del Tren, hay que generar competencia interna. “Hay que traer jugadores que guerreen entre ellos, para que juegue el que mejor esté; la Selección no es de rosca, es de tener buen rendimiento en el club donde cada quien juega, y que sea llamado por el nivel que tiene. A veces el que es titular se relaja, algunos saben que están bajos de nivel, pero a los técnicos les da miedo sacarlos. Eso perjudica. El que llegue, que se prepare porque en la Selección hay que dar el ciento por ciento. Colombia perdió por falta de actitud”.



El Mundial de Catar empieza en noviembre, pero para Colombia es como si ya fuera pasado. Su presente y futuro será diseñar el plan 2026, elegir el DT, poner en marcha el plan que traiga y a trabajar. No hay tiempo que perder.



