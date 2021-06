¿Colombia puede reemplazar los jugadores lesionados en la Copa?

Desde lo numérico, el comienzo de la Copa América para Colombia fue bueno: derrotó 1-0 a Ecuador y quedó con los mismos puntos de Brasil en el grupo B del torneo. Sin embargo, dos jugadores terminaron lesionados.

Yairo Moreno no pudo terminar ni siquiera el primer tiempo: fue reemplazado por William Tesillo. Y luego, en la segunda etapa, Óscar Murillo también dejó la cancha por problemas físicos: lo sustituyó Dávinson Sánchez.



(Lea también: Marlon Piedrahíta, otra vez en una pelea por perder un partido)



En un torneo tan corto, perder dos jugadores puede afectar mucho. ¿Puede Colombia reemplazar esos jugadores? Cabe recordar que el reglamento de la Copa América fue modificado por causa de la pandemia de covid-19.



Sin embargo, esa modificación no cambia el artículo 28, que reglamenta los cambios cuando se presentan lesiones. “En caso de lesión grave de algún jugador, después del envío final de la Lista Definitiva, que impida al mismo disputar en la Competición, se permitirá su sustitución hasta 24 horas antes del primer partido de su selección, mediante la aprobación de la Comisión Médica de la Conmebol”, dice el documento.



En este caso, como Colombia ya disputó su primer encuentro, no podría cambiar a ninguno de los dos jugadores, al menos en la fase de grupos. Pero sí podría hacerlo en caso de avanzar a cuartos de final.



(En otras noticias: Otra voz: mensaje de Falcao a la Selección antes de la Copa América)



“Para la Fase Final los equipos participantes podrán sustituir hasta un total de 3 (tres) jugadores de la lista definitiva de 23 (veintitrés) jugadores, siempre y cuando los mismos hayan estado incluidos en la lista provisional de jugadores. Los nuevos Jugadores utilizarán los mismos números de los Jugadores sustituidos. Dichas sustituciones serán recibidas a través del Formulario de Sustitución de Jugadores para la Fase Final (Formulario 3) hasta las 18:00hs del 29 de junio de 2021”, dice el documento que está en la página de Conmebol. Cabe recordar, sin embargo, que la lista definitiva se amplió a 28 jugadores por temas de pandemia.



DEPORTES