Selección Colombia: ¡ojo, solo fue Venezuela! (Meluk le cuenta)

La Selección Colombia le gana escasamente, y en Barranquilla, 1-0 a Venezuela, la peor de las peores, más mala que la Bolivia goleada 5-1 por Brasil, y en el ambiente hay una sensación de que el equipo es una locomotora de arranque lento, pero imparable, poderosa, impetuosa.



Con esta eliminatoria ampliada, la sensación que impera en la prensa y la afición es que clasificar es un mero trámite en la burocracia suramericana para inscribir a la Selección en el Mundial de Norteamérica-2026 con fotocopias ampliadas al 150 por ciento por ambas caras del pasaporte de Lorenzo y de la cédula de Jesurún.

Selección Colombia. Foto: EFE



La Selección Colombia le gana cortico en Barranquilla 1-0 a Venezuela, que en fútbol es una enorme potencia de béisbol, y la Copa América del próximo año, que también se jugará en Estados Unidos, ya la tiene que levantar el equipo porque la Argentina de Messi y su reciente Copa del Mundo no existe, como la Brasil de Neymar porque dizque esta “llena de pechos fríos”; Uruguay no existe porque Bielsa apenas está llegando, Estados Unidos sabe de fútbol americano, a México ya le ganamos... En fin. Así somos.



La Selección Colombia le gana alcanzado 1-0, en Barranquilla, a Venezuela, que en fútbol es la más grande del salto triple femenino con Yulimar Rojas, con un primer tiempo tan malo como los que jugó el equipo que no clasificó a Catar y botando las opciones de gol que botó después del 1-0 de Borré, como las falló el equipo que no clasificó a Catar, pero extrañamente, de la nada, como por arte de magia, hasta los que posaban de verdugos implacables o se disfrazaban de severos jueces, los que gritaban tragedias más grandes que la de Macbeth o Edipo rey hasta por el color de los guayos de James, hoy hablan de la Selección que le ganó apenas 1-0 a Venezuela en Barranquilla como si hubiera reencarnado el Brasil del 70 o la Holanda del 74 o la Francia del 98. Interés, ¿cuánto valés...?

Calma, prudencia, mesura. Ojo que fuimos merecidamente felices porque le ganamos a Alemania 0-2. Muy bueno. Pero Japón la acaba de aplastar 1-4 y pusieron el punto final de la crónica de una salida anunciada de su entrenador.



Por eso hay que tener la perspectiva justa, darle la magnitud precisa sin visiones derrotistas ni exagerado triunfalismo por el juego mostrado y el resultado logrado contra Venezuela.

La Selección tuvo dos cosas buenas: ¡primera, y por sobre todo, que hizo un gol en Barranquilla!, donde no les anotó, donde no les hizo ni cosquillas en la eliminatoria pasada a Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú. Por eso el golecito de Borré es un ‘golote’ grandote.



La segunda cosa buena fue que reaccionó en el momento justo para evitar que Venezuela, campeona mundial de joropo, hubiera sacado así fuera un empate.



Así como Lorenzo destacó que lo más importante del equipo en la apertura de la eliminatoria fue la paciencia y la calma cuando las cosas iban mal, pues ahora Colombia será visitante contra Chile y hay que tener cabeza fría y proporción por el triunfo apretado 1-0 en Barranquilla contra Venezuela, que es campeona mundial de arepas rellenas.





