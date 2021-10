Prográmese: así se jugará la próxima fecha de la eliminatoria

Después de empatar contra Brasil en Barranquilla y romperle una racha de diez victorias consecutivas (nueve de la actual eliminatoria y la última de la ruta hacia Brasil 2018), la Selección Colombia tendrá este jueves un partido clave contra Ecuador para seguir luchando por la clasificación al Mundial de Catar 2022.

El equipo que dirige Reinaldo Rueda quedaría en zona de clasificación directa al Mundial si derrota este jueves a los ecuatorianos: quedaría con 18 puntos, dos más que su próximo rival.



(Lea también: Colombia le luchó de frente a Brasil y le sacó un valioso empate sin goles)



La próxima fecha de la eliminatoria es la duodécima y se disputará en su totalidad este jueves. El primer partido será Bolivia vs. Paraguay, en La Paz, a partir de las 3 de la tarde, hora de Colombia.

Por dónde se verá el juego Colombia vs. Ecuador

La programación continuará a partir de las 4 de la tarde, cuando Colombia reciba a Ecuador en el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla. Ese partido se verá en directo por Caracol TV.



A las 6:30 de la tarde, Argentina será local contra Perú en Buenos Aires. Y a las 7, comenzará el encuentro entre Chile y Venezuela, en Santiago.



(En otras noticias: Meluk le cuenta...(Eliminatoria para clasificar, no para jugar bonito)



La jornada se cerrará con otro duelo clave para las aspiraciones de Colombia: Brasil vs. Uruguay, en el estadio Arena do Amazonia, de Manaos. Ese encuentro comenzará a las 7:30 de la noche.



DEPORTES

Más noticias de Deportes