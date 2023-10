A dos semanas de que se disputen las fechas 3 y 4 de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial del 2026, el técnico Néstor Lorenzo tiene dificultades para armar la lista de la Selección Colombia para esos juegos.



El argentino deberá replantear la convocatoria debido a las lesiones de varios jugadores y que no son tenidos en cuenta por sus equipos por diferentes lesiones.



La primera baja confirmada fue la del central Yerry Mina, que se perderá los juegos ante Uruguay y Ecuador debido a su lesión sufrida ante Chile en la segunda fecha de la eliminatoria.

Otra baja

Selección Colombia y Néstor Lorenzo Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Ahora había expectativa por Jhon Lucumí, que se lesionó con Bologna. El portal italinao Radiobolognauno confirmó que, tras los exámenes, Lucumí tiene una lesión de primer grado en la unión miotendinosa del recto femoral derecho y tendrá por lo menos un mes de recuperación para volver a las canchas.

Jhon Lucumí Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Se espera confirmación del club pero por ahora parece descartada la presencia del jugador en la convocatoria.



Sería otro problema para Lorenzo, en su idea de armar la defensa. Quedan en carrera Davinson Sánchez (Galatasaray) y Carlos Cuesta (Genk) como opciones principales para la línea titular en la zaga.



Por otro lado, hay dos titulares que también se perderían los duelos ante los charrúas y los ecuatorianos. Se trata de Juan Guillermo Cuadrado que llegó lesionado tras los juegos con Colombia y no ha visto minutos con Inter mientras que el otro jugador que no estaría en la convocatoria es Jefferson Lerma que no ha visto minutos en los últimos juegos del club inglés.





DEPORTES Y REDACCIÓN FUTBOLRED

