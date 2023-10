Selección Colombia, lista para dar un gran golpe en la altura de Quito

Colombia necesita encontrar los goles. No desperdiciar lo que se crea. No fallar lo que con tanto esfuerzo se produce. Que esta vez los palos no digan que no. Que esta vez, en Quito, no haya ingenuidades ni desatenciones de escuela de esas que costaron el empate contra Uruguay 2-2. Colombia, de visita a Ecuador (este martes, 6:30 p. m. TV de Caracol y RCN), necesita máxima concentración, y necesita jugar para ganar: urge recuperar los puntos que ya se perdieron en casa.

Esa es la ambición. Pensar en que se puede salir con victoria de Ecuador, allá donde ya cayó en su intento Uruguay, allá donde la selección local se hace fuerte, donde la altura oprime y hace de las suyas. Allá, en ese campo, es donde Colombia deberá poner el pecho para no ser un derrotado más. Que el equipo salga a jugar con alma, piel y corazón, con sangre, con inteligencia, para que la victoria sea más probable.



El duelo está marcado por una incertidumbre en la Selección Colombia, una zozobra, y es la presencia o no de James Rodríguez. No se puede ir a la batalla sin el mejor guerrero. Colombia necesita de James para este partido, pero de un James completo, al ciento por ciento, no de un James a medias. La alerta la encendió el propio técnico Néstor Lorenzo cuando dijo que a James lo esperaría hasta último momento, y eso, palabras más palabras menos, significa que algo tiene, una aparente fatiga muscular. Aunque ayer se lo vio correr, amagar, patear el balón, es duda. Sería una lástima no tenerlo, porque este James en estado de gracia es el arma más letal que tiene la Selección Colombia. Ojalá esté, pero si no, habrá que suplirlo con otros esfuerzos, con otras genialidades, con otra idea que nazca de la cabeza de Lorenzo.

La Selección Colombia realizó su último entranamiento hoy en Guarne. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE



No es solo James. Hay otro problema que debió trasnochar al entrenador y es la situación del lateral derecho. A veces se tienen muchas opciones, a veces, como ahora, no. La lateral derecha ha sido una cadena de desdichas por cuenta de las lesiones: primero fue Daniel Muñoz, después Stefan Medina, ahora Santiago Arias. Solo queda, en esa posición natural, el lateral Juan Mosquera, el que juega en el Portland Timbers de la MLS, el jovencito de 21 años. Él es el llamado a ocupar ese lugar de tanta responsabilidad. No sería novato, ya jugó un amistoso con Colombia a comienzo de año, en el empate 0-0 contra Estados Unidos. Sería una prueba de fuego para él.

Y para colmo está el tema del arquero, porque no está Camilo Vargas, el titular, el salvador, el que era figura contra Uruguay hasta que lo expulsaron. Por eso no estará hoy, y para reemplazarlo hay tres porteros del fútbol local: Álvaro Montero de Millonarios, Kevin Mier de Nacional y José Luis Chunga del Medellín. Montero fue quien entró a reemplazar a Vargas el pasado jueves. Sin embargo, fue Mier el que habló, con la ilusión de ser el elegido. “Es una oportunidad muy linda. Ya el profe decidirá quién asumirá el partido, un partido complicado en el que vamos a ir por los tres puntos”, dijo Mier.

Colombia viajó hacia Ecuador luego de una preparación en Guarne. La idea del DT, dijo, era encontrar un punto de equilibrio entre la altura de Quito y Barranquilla. Fue la estrategia para que ese factor no pegue tan duro, para que la pelota en su vuelo veloz no sorprenda tanto.

La última vez que Colombia visitó a Ecuador sufrió la hecatombe, la goleada 6-1, un resultado que a ellos los enorgullece, pero que en la Selección no significa más que un mal antecedente, un dolor que no puede trascender lo actual. Es otro partido. La nueva historia que quiere escribir Colombia es con una victoria que rompa ese pasado reciente y edifique un presente esperanzador.

Alineaciones probables

Ecuador vs. Colombia

6:30 p. m.

TV: Caracol y RCN

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)



Ecuador: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Pacho, Chávez; Páez, Gruezo, Caicedo; Valencia, Julio. DT: Félix Sánchez.



Colombia: Montero; Mosquera, Cuesta, Sánchez, Fabra (Machado); Uribe, Barrios (Castaño), J. Arias; Borré, Carrascal (James), Díaz. DT: Néstor Lorenzo









PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

