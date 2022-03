Este martes, a las 6:30 p.m., la Selección Colombia tendrá que enfrentar a Venezuela, en Puerto Ordaz, por la última fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar. En el partido contra el país vecino está puesta gran parte de la última esperanza que tienen los dirigidos por Reinaldo Rueda para estar en la cita mundialista. "Gran parte", porque la tricolor ya no depende de sí misma.



Mientras Colombia viene de vencer 3-0 a Bolivia, en Barranquilla, Venezuela llega después de perder 0-3 con Argentina, en Buenos Aires. Aun así, para el último suspiro de la clasificatoria poco importa el pasado, pues el presente se lleva toda la atención.

Si Colombia gana su partido y Perú empata o pierde, el equipo logrará la primera parte del milagro: clasificar al repechaje. Pero hay más variantes. Si Perú gana, se queda con ese boleto. Existe otra posibilidad para Colombia, aunque es un caso más dramático y extremo. Si no logra vencer a la Venezuela de José Pékerman, sino que se lleva un empate, hará 21 puntos, necesitará, en ese caso, que Perú pierda con los guaraníes, ya que lo superará por diferencia de gol. Pero eso no es todo, en ese caso, entrará a escena un tercer actor, Chile, que tiene 19 puntos y recibe la visita de Uruguay. En este escenario, Colombia necesitará que los chilenos no ganen.



Así las cosas, lo principal en que debe pensar Colombia es en ganar, ganar para hacer un poco más probable sus posibilidades.



A escasas horas de que llegue la jornada de no retorno, el presidente Iván Duque le entregó a EL TIEMPO su análisis sobre el momento de la Selección Colombia. El mandatario, reconocido apasionado por el deporte rey (hincha del América de Cali), comparte la misma fe de la mayoría de sus gobernados y cree que, a pesar de todo, es posible ir al Mundial.

Duque ha demostrado ser un gran fanático del fútbol. Foto: Presidencia de la República, Vanexa Romero CEET

Usted es un aficionado al fútbol y la Selección Colombia por fin volvió a ganar. ¿Cree que debemos seguir con el mismo técnico o considera que sería bueno cambiar?

Yo creo que el profesor Reinaldo Rueda es un gran técnico, el equipo es un gran equipo, ha pasado por momentos muy difíciles. Tuvieron que pasar por una racha donde no generaron goles. En la Copa América incluso se llegó a ser el número tres sin marcar muchos goles y con una gran disciplina táctica. Yo creo que ya se ha retomado el camino del gol. Creo que hay jugadores que están en su mejor momento, como es el caso de Luis Diaz y entonces aquí tenemos que seguir trabajando por nuestro equipo, trabajando, apoyándolos, queremos una victoria frente a Venezuela y queremos que también se nos aparezca la virgen y podamos clasificar.



Presidente, no parece fácil que se nos aparezca la virgen... ¿no está muy optimista?

En muchas ocasiones ha aparecido y yo creo que los muchachos lo que tienen que hacer es ganar y que se nos den las cosas con los otros partidos para ir al repechaje.

