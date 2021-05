¿Vuelve Edwin Cardona a la Selección? Esto dicen en Argentina

Reinaldo Rueda había convocado a 26 jugadores para los partidos contra Perú y Argentina, en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. Además, ese listado, en el papel, es la base del equipo para la Copa América.

Sin embargo, a Rueda ya se le cayó un jugador de la lista: Juan Fernando Quintero no podrá asistir debido a las restricciones para entrar y salir de China por causa de la pandemia de covid-19.



(Lea también: ¡Alístense! Así son los 3 días que le quedan a Egan para ganar el Giro)



Hasta ahora, ni Rueda ni la Federación Colombiana de Fútbol han anunciado que Quintero vaya a ser reemplazado. Sin embargo, desde Argentina surge una versión de que llegue un nuevo futbolista.



Según publicó el diario Olé en su página web, Edwin Cardona será llamado por Rueda para reemplazar al mediocampista del Shenzhen de China. Sin embargo, esa versión asegura que su llegada sería solamente para la Copa América.



"Este llamado no implica Eliminatorias, por lo que no afectará su presencia en las semis de la Copa de la Liga, el lunes contra Racing y una hipotética final el viernes 4 de junio", dice Olé.



(En otras noticias: Se conoce la verdad sobre la salida de Conte del Inter de Milan)



"Buscando su mejor forma física y futbolística tras el coronavirus y la miocarditis que lo tuvo inactivo durante un mes, Cardona sumó 16 minutos en el clásico contra River, diez minutos contra Barcelona de Ecuador y 69 frente a The Strongest, el último miércoles", agrega la publicación.



Cabe recordar que todas las selecciones que participarán en la Copa tiene la posibilidad de inscribir 23 jugadores. Hoy Rueda cuenta con 25. ¿Estará Cardona en la Copa?



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- ¿Pasó la crisis? Así le fue a Egan en la etapa 18 del Giro de Italia



- Egan Bernal da parte de su estado de forma en el Giro 2021