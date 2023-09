Santiago se ha convertido en una plaza benévola para la Selección Colombia. Allá se dejó de perder. En las últimas tres visitas por la eliminatoria, el equipo se llevó un triunfo y dos empates. Allá son partidos ásperos, exigentes, de cuidado, pero las apuestas ofensivas, arriesgadas y aplicadas han dado buenos resultados. Mañana será una nueva historia, con el condimento de que Colombia viene de ganar y Chile, de perder.



(Le puede interesar: Selección Colombia ya está en Chile para el duro duelo de la eliminatoria)

Santiago no es un lugar para confiarse. Ni siquiera porque Chile venga de caer 3-1 contra Uruguay, pero tampoco es un lugar para esconderse. No con esos antecedentes. No con el equipo de Néstor Lorenzo, que lleva nueve partidos invicto. La idea inicial es salir a buscar la victoria.



“Chile es un equipo que juega muy bien a la pelota, tiene jugadores de mucha experiencia que le dan jerarquía, así que nosotros iremos entendiendo lo que el profe quiere y buscar lo mejor que nos pueda fortalecer a para encontrar esa debilidad e intentar hacer daño y hacernos dueños del partido”, dijo el volante Wílmar Barrios.

Colombia le ganó a Chile en la era Pékerman para Brasil 2014, 1-3; y para Rusia 2018 le empató 1-1. En la era Queiroz, para Catar 2022, fue empate 2-2.

Posible cambio

Facebook Twitter Linkedin

Partido Colombia-Venezuela el 7 de septiembre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia venció 1 a 0 al país vecino con gol de Santos Borré en el comienzo del segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ETCE

La principal novedad que podría tener Colombia respecto al partido contra Venezuela sería el cambio en la titular con la entrada de Jorge Carrascal, el jugador que marcó la diferencia cuando entró en el partido de Barranquilla. Su presencia de inicialista implicaría un sacrificio, y el que se perfila es Juan Guillermo Cuadrado, que no parece estar en su mejor condición física.



Carrascal podría arrancar como interior para armar el equipo desde atrás, ser el guía y el conector. Pero, además, su presencia liberaría a Jhon Arias para que juegue como extremo por la derecha, donde expresa su mejor juego, desde donde se le facilita tirar centros –así llegó el gol de Santos Borré– y asociarse con el lateral Daniel Muñoz.



Chile, en su estreno en la eliminatoria, se plantó con un 4-4-2 y sufrió. A Chile le costó contener a Valverde y a Nicolás de a Cruz, que arrancaban desde atrás, similar a la función que ocuparía Carrascal, si es que Lorenzo se decide por él. Uruguay destrozó a Chile en el juego asociativo, con toques de primera.



Colombia debería proponer el partido en mitad de cancha, sin esconderse, con una buena presencia de los laterales en territorio ofensivo, generando desborde y sociedades, explotando la velocidad de Díaz por la izquierda y la dinámica de Arias sobre la derecha. Hay que tener en cuenta que este Chile, pese a sus falencias, no va a jugar a encerrarse; por el contrario, va a salir a buscar el partido, y ahí puede dejar espacios.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes