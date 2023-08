Son cinco jugadoras con tarjeta amarilla en la Selección Colombia. Muchas y pocas para el juego intenso que se ha practicado en el Mundial Femenino. Demasiadas a la hora de planear un partido con una necesidad, no apremiante, pero sí latente.

El propio técnico Abadía reconoció en rueda de prensa que tiene una gran preocupación por las cinco jugadoras que llegan al partido de este jueves con tarjeta amarilla, lo que podría privarlas de estar en una hipotética fase de octavos de final.



Y son casi todas titulares habituales: Lorena Bedoya, Carolina Arias, Catalina Pérez, Manuela Vanegas y Diana Ospina.

El rompecabezas

Por eso hay que jugar con el rompecabezas: ¿qué hacer para no arriesgarlas pero a la vez para no comprometer la clasificación y el primer lugar del grupo H? He ahí la cuestión. Lo bueno es que los 6 puntos dan margen de prueba porque para quedar fuera haría falta una victoria de Alemania contra Corea, que es muy probable, y una derrota en Perth por más de cuatro goles. Parece improbable para una zaga que solo permitió un gol en sus dos salidas en el Mundial y fue de penalti.



Pero las cuentas están y permiten correr riesgos, es verdad, pero también obligan a tomar precauciones. Cambios, seguro habrá que hacer. La duda es en qué zonas y con qué nombres.

Facebook Twitter Linkedin

Las cafeteras han sido uno de los equipos más fuertes en esta primera fase. Foto: Fifa

Lo primero sería mantener una columna vertebral que tendría como jugadoras fijas a Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Montoya, Leicy Santos, Catalina Usme y Linda Caicedo. A partir de ahí se podría probar para usar, como dijo Abadía, "una nómina de 23 cracks".



Una primera opción sería que Sandra Sepúlveda reemplace a Catalina Pérez en el arco: ofrece toda la experiencia pero no tiene la continuidad de la titular ni su talla, aunque sería el partido para utilizarla.



En los laterales, para darles descanso y no arriesgar a Carolina Arias y Manuela Vanegas, podrían estar Daniela Caracas por derecha y Ana María Guzmán por izquierda. Sí, suena raro 'la mona' por la otra banda pero se probó ya en amistosos y lo hizo bien, aunque en el Mundial Sub-17 fuera la dueña de la otra raya.



En el medio campo, pensando en que Bedoya Durango no estuviera, un buen reemplazo sería Marcela Restrepo, quien ofrece buen juego aéreo y pase.



La duda trascendental pasa por el ataque pues, si bien hay manera de reemplazar a Linda Caicedo y darle un descanso que a todas luces necesita, el riesgo es alto. Sería un buen momento para eso, inclusive tenerla disponible si se complican las cosas y usarla al final para rematar el juego, pero también se puede hacer la apuesta contraria y mantenerla de titular, aprovecharla y reemplazarla pronto. Solo Abadía puede calcularlo.



Lo cierto es que Ivonne Chacón, que rinde como extremo, puede ser una buena opción. O también ser el posible reemplazo de Mayra Ramírez, a quien también le ayudaría descansar por el golpe que sufrió contra Alemania y que aún le está generando dolor. Su reemplazo podría ser Lady Andrade, pero no se descarta a Chacón.





JENNY GÁMEZ

Enviada especial a Australia

@Jennygameza

Más noticias de deportes