Jhon Arias no estará contra Brasil y abre un hueco en la Selección: ¿cómo reemplazarlo?

Luis Díaz es el jugador para mostrar hoy en el fútbol colombiano en el exterior, por su gran momento en el Liverpool, pero Jhon Arias también hace méritos para que la gente lo tenga en el radar: el título de campeón de la Copa Libertadores con Fluminense, con una brillante campaña, le ha ayudado a volverse pieza clave en el esquema de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

El reglamento sacó a Arias de uno de los exámenes más exigentes para la Selección. El jueves, Colombia enfrentará en Barranquilla a Brasil, un equipo que tiene como técnico encargado a Fernando Diniz, justamente, el DT de Arias en Fluminense. Y el nacido en Quibdó no jugará por acumulación de amarillas.

Arias no comenzó como titular con Lorenzo y, de hecho, en la primera convocatoria, en la que el argentino debutó contra Guatemala y México, ni siquiera fue convocado.

El partido que Colombia le ganó a Alemania de visitante fue la consolidación de Arias dentro de la idea de Lorenzo. Nunca más salió de la titular hasta ahora cuando su ausencia pone al DT a pensar y a los hinchas a especular.



Hay varios nombres que podrían ser opción para reemplazarlo, pero eso va a depender de qué idea piensa plantear Lorenzo, si hace lo de los dos últimos partidos, cuando le abrió espacio a James Rodríguez y con eso, movió a Arias, a Borré y hasta a Díaz, o si vuelve al juego con otro tipo de extremos, en el que Arias jugaba más cómodo.

Los posibles reemplazos de Jhon Arias en la titular de Colombia

Una opción es Jorge Carrascal: titular con Lorenzo hasta el partido contra Irak, el jugador del Dinamo de Moscú tiene las características para jugar en cualquiera de las dos funciones que cumple Arias.

Jorge Carrascal celebra con Colombia.

También podría abrirse la puerta para Luis Sinisterra, del Bournemouth, quien ayer, en contacto con la prensa en Barranquilla, prácticamente se postuló para reemplazar a Arias.



“Puedo jugar por ambas bandas, lo he hecho en mi club y me ha ido muy bien, tal vez no lo mismo por izquierda que es más mi perfil y llego más cercano a gol, pero puedo jugar en todo el frente de ataque y es decisión del profe”, dijo.

La gran novedad de la convocatoria de Lorenzo es Jaminton Campaz, quien cumple una temporada brillante en Rosario Central, en la que tiene cifras importantes: ocho goles y nueve asistencias en 38 partidos. Hay que ver si, por ser recién llegado a la Selección, lo ponen a hacer fila o si se convierte en opción de entrada.

Jaminton Campaz.

Y una cuarta alternativa es Yaser Asprilla, quien no solo puede jugar por la mitad, sino también como extremo.



Arias, seguramente, volverá contra Paraguay en Asunción. Pero, por ahora, el dilema de Lorenzo es otro: cómo reemplazarlo en busca de un triunfo que haría mucho ruido.



